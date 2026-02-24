НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс
          НачалоБългарияПравосъдие

          Брендо мина от строг на общ режим в първия възможен ден. Други чакат с години

          24 февруари 2026 | 14:48 1311
          СНИМКА: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Соченият за крал на кокаина Евелин Банев-Брендо мина от строг на общ режим в Софийския централен затвор. Това научи Евроком от източници в затвора.

          - Реклама -
            
            

          Брендо излежава 10-годишна присъда за дрога и пране на пари. Законът позволява смяна на режима при изтърпяно 1/4 от наказанието. Оказва се, че още в първия ден, когато това условие било изпълнено, режимът на Банев е променен. Съмнения нямаше да се породят, ако този принцип се прилагаше към всички лишени от свобода. На практика, обаче има много затворници, които чакат по една-две години, за да минат на по-леки условия на живот.

          Брендо – първи тест за новия правосъден министър Андрей Янкулов Брендо – първи тест за новия правосъден министър Андрей Янкулов

          При новия режим, Брендо ще има право на по-голям брой свиждания и право на работа във външни обекти. Не е тайна, че за подобна работа се уреждат само някои затворници. Дори се говори за корупционен натиск от страна на служители, за да се разреши подобно излизане.

          Припомняме Ви, че Брендо опита да напусне предсрочно затвора, като предложението бе направено от директора. Впоследствие той беше отстранен. Започна и проверка. Позицията на затворническата администрация се смени малко преди съдебното заседание миналия петък и предложението бе оттеглено. Това съвпадна с рокадата на правосъдния министър. Самият Евелин Банев научи за промяната в момента, в който бе включен по интерент-връзка. Производството очаквано бе прекратено и Банев остана да излежи остатъка от присъдата си.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата протестира присъдите за убийството на Евгения Владимирова

          Росица Николаева -
          Софийския апелативен съд изцяло оправда тъста ѝ - Пламен Владимиров
          Правосъдие

          САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“

          Никола Павлов -
          Американската служба ще помага за информацията от електронните устройства, а Европол - за дейността на Калушев в Мексико
          Политика

          Александър Трайков става заместник-министър на културата

          Десислава Димитрова -
          Министърът на културата Андрей Гюров назначи Александър Трайков за заместник-министър на културата.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions