          БСП-София поиска спешно свикване на КСНС и оставки в кабинета

          Делегатите на XV Градска конференция на БСП – София поискаха оставките на служебните министри на външните работи Надежда Нейнски и на отбраната Атанас Запрянов в понеделник вечерта. Социалистите настояха и за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

          В позицията, приета единодушно, се изразява тревога от изявления относно възможното ангажиране на България във военни действия. Реакцията идва, след като Нейнски обяви, че планира посещение в Украйна и подготвя изпращането на електрически трансформатори за Киев.

          От организацията цитират думите ѝ, че битката срещу Русия засяга пряко българския национален интерес. Според БСП подобна реторика създава предпоставки за въвличане на страната в конфликта.

          Критиките към военния министър Атанас Запрянов са свързани с обясненията му за частичното затваряне на граждански полети на летище София. Запрянов, който запази поста си в кабинета „Гюров“ и назначи заместници по-рано днес, е обвинен от левицата в „лъжовни обяснения“ за ситуацията.

          На конференцията присъстваха председателят на партията Крум Зарков и лидерът на столичните социалисти Иван Таков. Основна точка в дневния ред беше подреждането на листите с кандидати за депутати в трите софийски района.

