Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които вероизповеданията се освобождават от данък върху приходите от отдаване под наем на имоти. Решението бе взето с 13 гласа „за“ и двама „въздържал се“, предаде БТА.

От Министерството на финансите предупредиха, че текстовете се нуждаят от прецизиране преди окончателното гласуване. Според експерта от ведомството Людмила Петкова настоящата формулировка не уточнява дали облекчението важи само за регистрираните у нас вероизповедания, или и за тези от Европейския съюз. Тя подчерта, че изключването на чуждестранните организации крие риск от санкции за дискриминация.

Петкова допълни, че трябва да се разграничат случаите, при които имотите се отдават за търговска дейност. Ако наемът служи за бизнес цели, данъчното облекчение би поставило останалите пазарни участници в неравностойно положение и би нарушило конкуренцията.

Служебният зам.-министър на финансите Станимир Михайлов отбеляза, че мярката може да се тълкува като държавна помощ. Поради това ще е необходима нотификация от Европейската комисия. Той уточни, че към момента липсва оценка на въздействието върху бюджета, която ведомството ще изготви допълнително между четенията.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ защити промените с аргумента, че вероизповеданията не бива да се третират като икономически субекти. Той настоя, че приходите от наеми се използват за реализиране на религиозни цели, включително за ремонти и строителство на храмове.

В мотивите на вносителите е записано, че основната дейност на религиозните общности е социална и богослужебна, а не стопанска. Налагането на данък върху допълнителните им доходи от имоти ограничава възможностите за изпълнение на обществената им мисия.