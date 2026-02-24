Комисията по бюджет и финанси одобри процедурните правила за избор на нов подуправител на Българската народна банка (БНБ) с ресор „Емисионно“. Решението бе взето с 12 гласа „за“, 5 „против“ и нито един „въздържал се“.

- Реклама -

Процедурата се налага, след като досегашният титуляр Андрей Гюров пое функциите на служебен министър-председател. Президентът Илияна Йотова му възложи съставянето на кабинет по-рано този месец, което активира законовото изискване за освобождаване на ръководния пост в централната банка.

Приетият проект задължава управителя на БНБ да внесе предложение за заместник в 7-дневен срок след гласуването на правилата в пленарната зала. Първоначалният вариант предвиждаше само три дни, но по настояване на председателя на комисията Делян Добрев времето бе удължено. Документите на кандидатите ще бъдат публикувани на сайта на парламента седмица преди изслушването, с което започва процедурата по същество.

Мартин Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ гласува „против“. Той заяви, че е несериозно толкова отговорно решение да се взема в последните дни на настоящото Народно събрание. Димитров предложи срокът да бъде удължен на 14 дни за по-широк обществен дебат, но идеята му бе отхвърлена.

Възражения изрази и Цончо Ганев от „Възраждане“, който също гласува против правилата. Той оспори легитимността на парламента да прави подобни назначения и коментира функциите на служителите в БНБ в контекста на влизането в еврозоната.