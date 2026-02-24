НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването
          НачалоБългарияПолитика

          Бюджетната комисия прие правилата за избор на нов подуправител на БНБ

          Приетият проект задължава управителя на БНБ да внесе предложение за заместник в 7-дневен срок след гласуването на правилата в пленарната зала

          24 февруари 2026 | 12:41 190
          Снимка: БГНЕС
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Сподели
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком

          Комисията по бюджет и финанси одобри процедурните правила за избор на нов подуправител на Българската народна банка (БНБ) с ресор „Емисионно“. Решението бе взето с 12 гласа „за“, 5 „против“ и нито един „въздържал се“.

          - Реклама -
            
            

          Процедурата се налага, след като досегашният титуляр Андрей Гюров пое функциите на служебен министър-председател. Президентът Илияна Йотова му възложи съставянето на кабинет по-рано този месец, което активира законовото изискване за освобождаване на ръководния пост в централната банка.

          Приетият проект задължава управителя на БНБ да внесе предложение за заместник в 7-дневен срок след гласуването на правилата в пленарната зала. Първоначалният вариант предвиждаше само три дни, но по настояване на председателя на комисията Делян Добрев времето бе удължено. Документите на кандидатите ще бъдат публикувани на сайта на парламента седмица преди изслушването, с което започва процедурата по същество.

          Мартин Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ гласува „против“. Той заяви, че е несериозно толкова отговорно решение да се взема в последните дни на настоящото Народно събрание. Димитров предложи срокът да бъде удължен на 14 дни за по-широк обществен дебат, но идеята му бе отхвърлена.

          Възражения изрази и Цончо Ганев от „Възраждане“, който също гласува против правилата. Той оспори легитимността на парламента да прави подобни назначения и коментира функциите на служителите в БНБ в контекста на влизането в еврозоната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година

          Росица Николаева -
          Регулациите за имитиращите продукти са в сила още от 2019 г.
          Политика

          Разлом в БСП заради ветото: гласуването по партии оголи вътрешните противоречия

          Лора Стаматова -
          Ограничението на секциите извън ЕС се превърна в първи сериозен тест за лидерството на Крум Зарков
          Крими

          Строително разрешение разкрива ранчо на Калушев и Илиев в Мексико

          Никола Павлов -
          Според техническата документация комплексът включва две жилищни постройки, басейн, гараж и складови помещения
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions