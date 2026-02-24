ЦИК: Няма искане за освобождаване на Стоил Цицелков от Обществения съвет

Няма постъпило искане за освобождаване на Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК, а темата няма да бъде коментирана повече. Това заяви пред bTV говорителят на ЦИК Росица Матева, като уточни, че става дума единствено за препоръка, а не за официална процедура.

По отношение на стандартизираните паравани, Матева посочи, че въпросът остава нерешен още от 2022 г.. Тя обясни, че ЦИК е определила конкретни размери, на които те трябва да отговарят, но е получено писмо, според което параваните са ангажимент на общинските администрации. Така няма да има централизирана доставка на стандартизирани паравани от Министерския съвет.

Говорителят на комисията коментира и темата за видеонаблюдението, като подчерта, че то също е отговорност на изпълнителната власт. До момента тази дейност е била възложена с решение на МС на „Информационно обслужване“, но дали ще продължи така – трябва да стане ясно от правителството. Всички необходими материали за изборния ден са ангажимент именно на изпълнителната власт.

Матева напомни, че ЦИК е органът по управление на изборите и е предложила в секционните комисии да се използват два различни по цвят чувала – единият за изборните книжа, а другият за останалите материали като химикали и хартия. Целта е да не се повтарят случаи като в седем от проверените от Конституционния съд секции, при които не са били открити бюлетини.

Тя обърна внимание и на смяната на членове на СИК в последния момент, като посочи, че в пет изборни района хиляди членове са били подменени 3-4 дни преди изборния ден, а именно там са установени най-много нарушения.

По думите ѝ се очаква установените в предходни избори рискове и проблеми да намерят решение, за да не се допускат нови нарушения. Матева подчерта, че винаги се реагира бързо при възникване на проблеми.

Тя заяви още, че скенерите не са актуални, като припомни, че гласуването ще се извършва както с машини, така и с хартиени бюлетини, а лично тя предпочита машинния вот.