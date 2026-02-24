НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите

          Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е 4 март

          24 февруари 2026 | 09:04 180
          От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април.

          Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на парламента. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е 4 март.

          От 17 март участниците на изборите могат да регистрират своите листи, предаде БНТ.

          Междувременно, на първото заседание на служебното правителство, кабинетът „Гюров“ отпусна 65 млн. евро за организацията на изборите.

