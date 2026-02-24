НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА и НСА се разбраха за общо сътрудничество

          "Бяха обсъдени конкретни възможности за разширяване на сътрудничеството в областта на професионалната подготовка на кадри, провеждането на съвместни образователни и практически инициативи, създаването на още възможности за стажове и професионално развитие на студенти в структурите на клуба" - заявиха "армейците"

          24 февруари 2026 | 17:05 180
          Снимка: cska.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Днес се проведе работна среща между ръководството на НСА и представители на ЦСКА, насочена към разширяване и надграждане на съществуващото партньорство между двете институции.

          От страна на НСА присъстваха Красимир Петков и Емил Атанасов, а „червените“ бяха представлявани от Вангел Вангелов и Бойко Величков.

          „Днес, 24 февруари, се проведе работна среща между ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) и представители на ЦСКА, насочена към разширяване и надграждане на съществуващото партньорство между двете институции.
          От страна на НСА в срещата участие взеха проф. д.н. Красимир Петков – ректор на Академията и доц. д-р Емил Атанасов – ръководител на катедра „Футбол“.
          ЦСКА пък бе представляван от изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов и спортния директор Бойко Величков.
          В рамките на срещата бяха обсъдени конкретни възможности за разширяване на сътрудничеството в областта на професионалната подготовка на кадри, провеждането на съвместни образователни и практически инициативи, както и създаването на допълнителни възможности за стажове и професионално развитие на студенти от НСА в структурите на клуба.
          Двете страни изразиха обща визия за задълбочаване на партньорството, което да допринесе за повишаване качеството на спортно-тренировъчния процес и развитието на младите футболни таланти в България.“, написаха „армейците“.

          Вашият коментар
