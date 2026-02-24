„Да, България“: Старото мнозинство действа и след падането на кабинета (ВИДЕО)

От „Да, България“ обвиниха, че мнозинството, чието правителство е било свалено от протестите, продължава да функционира като такова. Повод за изявлението на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев стана отхвърленото в Правната комисия вето на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.

Според Божанов днешното решение е пореден опит да се ограничат изборните права на българските граждани в чужбина.

„Продължава като една кокошка с отсечена глава да тича из двора и да прави поразии“, коментира той.

По думите му става дума за политическа сделка, свързана с избора на подуправител на БНБ, при която БСП е действала в комисията по начин, различен от заявеното от новия председател Крум Зарков.

Божанов изрази очакване, че в пленарна зала ще стане ясно дали ще се повтори същото поведение, като заяви, че ще се противопоставят на евентуално окончателно отхвърляне на ветото.

Ивайло Мирчев припомни позицията на формацията, че с настоящия главен прокурор не могат да се проведат честни избори. Той обърна внимание и на започналата проверка от прокуратурата срещу министъра на вътрешните работи, като изрази мнение, че това е знак за напрежение около властта и влиянието в съдебната система.

Двамата депутати коментираха и решението на Министерския съвет да оттегли кандидатурата на Деньо Денев за председател на ДАНС.

„Това е правилно решение“, заяви Божанов, като припомни, че са настоявали за оставката му и във връзка със случая „Петрохан“, за който според тях не е била предоставена достатъчно информация. Те са внесли искане за разсекретяване на цялата информация по казуса.

Относно смяната на областните управители, Божанов заяви, че това е нормална практика при нов кабинет. Според него с настоящия главен прокурор и областни управители от предходното управление не могат да се гарантират честни избори.

Той подчерта, че на служебния премиер Андрей Гюров никой не може да диктува назначенията, включително във връзка с предходни назначения, направени от бившия служебен премиер Димитър Главчев.