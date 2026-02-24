Делегацията на ЕС отива в Украйна с празни ръце по случай четвъртата годишнина от началото на войната

Във вторник председателите на Европейската комисия и Съвета на ЕС, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, ще посетят Киев, за да отбележат годишнината от инвазията. Те обаче няма да имат какво да предложат на Украйна освен съчувствие. Това съобщи Politico, което отбелязва, че ЕС се е надявал да предложи на Украйна „някаква утеха“ за четвъртата годишнина под формата на нови санкции срещу Москва и заем от 90 милиарда евро за Киев. Унгария обаче осуети този план.

Изданието отбелязва, че унгарският външен министър Петер Сиярто обяви блокирането на 20-ия кръг европейски санкции срещу Русия поради спор между Киев и Будапеща за тръбопровода „Дружба“. Той също така заплаши да забави плащането на решаващия заем от 90 милиарда евро, за който лидерите на ЕС се споразумяха през декември за финансиране на отбраната на Украйна срещу руски войски.

Унгарският премиер Виктор Орбан „демонизира Украйна за политическа изгода в Унгария“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха пред POLITICO, добавяйки: „Настояваме Будапеща да спре да въвлича Украйна във вътрешната политика на Унгария“.

Лидерите на външните работи на ЕС също не успяха да сдържат гнева си по време на среща в Брюксел в понеделник. По-конкретно, министърът на Европа на Швеция Джесика Розенкранц заяви пред изданието, че ходът на Унгария бележи „ново дъно“ за Орбан.

„В предишни решения видяхме, че Унгария не действа в дух на искрено сътрудничество с други държави от ЕС. Това би трябвало да предупреди много от нас. Виждаме какво прави Орбан: той използва Украйна като боксова круша“, казва служителят.

Междувременно германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е „удивен от позицията на Унгария“, докато полският му колега Радослав Сикорски каза, че „очаква много по-голямо чувство на солидарност с Украйна от Унгария“.

Заслужава да се отбележи, че според прессекретаря на президента на Украйна Сергей Никифоров редица представители на държави и организации са пристигнали в Киев за годишнината от пълномащабното нахлуване на Русия. Сред тях са председателят на Европейския съвет Антонио Коща, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, хърватският министър-председател Андрей Пленкович, латвийският министър-председател Силина, естонският министър-председател Михал, исландският министър-председател Фростдотир, министърът на отбраната на Литва Каунас, датският министър-председател Фредериксен, шведският министър-председател Кристерсон, норвежкият министър-председател Гар Стьоре и финландският президент Стуб. Много държави и организации бяха представени и на други нива.

Според Никифоров делегацията ще посети енергиен инфраструктурен обект, разрушен от руски обстрел. След това ще участва в среща на „Коалицията на желаещите“ и срещата на върха „Украйна – Северни и Балтийски държави“ в Киев.