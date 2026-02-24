НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          България

          Десислава Петрова: Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек, проверява се Емил Дечев по сигнал за натиск

          24 февруари 2026 | 10:08
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Заместник-председателят на Асоциацията на прокурорите в България Десислава Петрова определи ситуацията в съдебната система като продължителна конституционна криза с чувствителни последици.

          Коментарът на заместник-градския прокурор на София дойде в контекста на предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС), което трябва да реши бъдещето на ръководството на държавното обвинение.

          Новият шеф на МВР изолира главния секретар. Георги Кандев го сменя Новият шеф на МВР изолира главния секретар. Георги Кандев го сменя

          Петрова беше категорична, че прокуратурата не може да бъде заложник на волята на един човек, независимо от източника на влияние – вътрешен или външен. Темата стана особено актуална, след като правосъдният министър Янкулов свиква заседание на Пленума на ВСС за този четвъртък с една точка в дневния ред – избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

          Според Петрова въпросът за легитимността на Борислав Сарафов не може да се решава персонално, а институционално. Тя припомни, че Конституционният съд вече е образувал дело по казуса и се чака произнасяне на магистратите. Необходимостта от решение се изостри, след като Наказателната колегия на ВКС прие, че след 21 юли Сарафов няма правомощия да иска възобновяване на дела.

          Шефът на МВР: Главният секретар не си е плащал фишовете, помогнете за издирването на неговия заместник Шефът на МВР: Главният секретар не си е плащал фишовете, помогнете за издирването на неговия заместник

          Заместник-градският прокурор потвърди, че в обвинението е постъпил сигнал срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев. Той е изпратен по електронна поща и вече е възложена проверка. По-рано от партия ИТН сезираха прокуратурата с твърдения за оказан натиск върху служители на МВР във връзка с разследвания.

          Относно напрежението около случая „Петрохан“ Петрова заяви, че разследването е динамичен процес и информацията е била предоставена при първа възможност. Тя отчете над 95% осъдителни присъди като показател за ефективност и допълни, че ниското обществено доверие често се „наслагва отвън“. Още миналата година Асоциацията на прокурорите излезе с позиция срещу персоналните атаки към магистрати.

          Явор Серафимов: В болница съм, уведомил съм ръководството на МВР Явор Серафимов: В болница съм, уведомил съм ръководството на МВР

          Петрова коментира и вътрешното напрежение в съсловната организация. Появата на алтернативна кандидатура за ръководството на асоциацията е резултат от несъгласие с начина на управление и провеждането на общо събрание в период, който би довел до работа извън мандат.

