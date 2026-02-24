Заместник-председателят на Асоциацията на прокурорите в България Десислава Петрова определи ситуацията в съдебната система като продължителна конституционна криза с чувствителни последици.

Коментарът на заместник-градския прокурор на София дойде в контекста на предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС), което трябва да реши бъдещето на ръководството на държавното обвинение.

Петрова беше категорична, че прокуратурата не може да бъде заложник на волята на един човек, независимо от източника на влияние – вътрешен или външен. Темата стана особено актуална, след като правосъдният министър Янкулов свиква заседание на Пленума на ВСС за този четвъртък с една точка в дневния ред – избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Според Петрова въпросът за легитимността на Борислав Сарафов не може да се решава персонално, а институционално. Тя припомни, че Конституционният съд вече е образувал дело по казуса и се чака произнасяне на магистратите. Необходимостта от решение се изостри, след като Наказателната колегия на ВКС прие, че след 21 юли Сарафов няма правомощия да иска възобновяване на дела.

Заместник-градският прокурор потвърди, че в обвинението е постъпил сигнал срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев. Той е изпратен по електронна поща и вече е възложена проверка. По-рано от партия ИТН сезираха прокуратурата с твърдения за оказан натиск върху служители на МВР във връзка с разследвания.

Относно напрежението около случая „Петрохан“ Петрова заяви, че разследването е динамичен процес и информацията е била предоставена при първа възможност. Тя отчете над 95% осъдителни присъди като показател за ефективност и допълни, че ниското обществено доверие често се „наслагва отвън“. Още миналата година Асоциацията на прокурорите излезе с позиция срещу персоналните атаки към магистрати.

Петрова коментира и вътрешното напрежение в съсловната организация. Появата на алтернативна кандидатура за ръководството на асоциацията е резултат от несъгласие с начина на управление и провеждането на общо събрание в период, който би довел до работа извън мандат.