„Демократи за силна България“ (ДСБ) подредиха стотици детски обувки пред посолството на Руската федерация в София в знак на солидарност с Украйна. Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“, на който са изписани данните за цивилните жертви и отвлечените деца.

- Реклама -

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов определи деня като изключително тъжен и призова за общоевропейски усилия за край на конфликта. „Стотици украински деца са убити в тази война, хиляди са отвлечени на територията на Русия. Тази агресия е ужасна в центъра на Европа“, заяви той и отбеляза ролята на украинците в освободителната армия за 3 март.

Върху обувките бяха поставени етикети с възрастта на деца, загинали при атаки в градове като Полтава, Киев, Одеса и Харков. В събитието се включиха депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Явор Божанков и музикантът Стоян Михалев.

Проявата се състоя в район, който е обект на политически дебат в Столичния общински съвет. Само преди дни от ПП-ДБ предложиха част от улица „Латинка“ до дипломатическата мисия да бъде преименувана на „Алексей Навални“, по примера на други европейски столици.

Темата за руската собственост у нас също беше акцент в риториката на ДСБ през последната година. Още през есента Атанасов предупреди за риска от имота на руското посолство на брега на язовир „Искър“, който се владее без законово основание. Тогава той изрази опасения за националната ни сигурност поради липсата на действия от страна на държавните институции.

Партията реагира остро и през лятото на 2025 г., когато стана ясно, че Русия иска консулство в непосредствена близост до база на НАТО във Варна.