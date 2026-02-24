Движение „БГ-изход – Булекзит“ към Йотова: Уволни Нейнски незабавно!

Журналистът и издател Недялко Недялков съобщи в профила си във Facebook, че от името на новосъздаденото движение „БГ изход – Булекзит“ е внесено писмо в администрацията на президента с искане за освобождаване на външния министър Надежда Нейнски.

Писмото е адресирано до Илияна Йотова и съдържа призив за незабавно прекратяване на правомощията на Нейнски като министър на външните работи.

Поводът

Според изложеното, по време на среща на ЕС в Брюксел на 23 февруари Нейнски е заявила, че националният интерес на България съвпада с този на Украйна и е изразила подкрепа за нов санкционен пакет срещу Русия.

В писмото се твърди, че външният министър е превишила правомощията си като част от служебно правителство и е изразила позиция без необходим мандат и анализ на последиците.

От движението настояват президентът да издаде указ за освобождаването ѝ и да поиска от служебния премиер Андрей Гюров да предложи нов кандидат за поста.