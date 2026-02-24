НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс
          НачалоБългарияПолитика

          Движение „БГ-изход – Булекзит“ към Йотова: Уволни Нейнски незабавно!

          24 февруари 2026 | 18:53 2150
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът и издател Недялко Недялков съобщи в профила си във Facebook, че от името на новосъздаденото движение „БГ изход – Булекзит“ е внесено писмо в администрацията на президента с искане за освобождаване на външния министър Надежда Нейнски.

          - Реклама -
            
            

          Писмото е адресирано до Илияна Йотова и съдържа призив за незабавно прекратяване на правомощията на Нейнски като министър на външните работи.

          Поводът

          Според изложеното, по време на среща на ЕС в Брюксел на 23 февруари Нейнски е заявила, че националният интерес на България съвпада с този на Украйна и е изразила подкрепа за нов санкционен пакет срещу Русия.

          ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ) ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)

          В писмото се твърди, че външният министър е превишила правомощията си като част от служебно правителство и е изразила позиция без необходим мандат и анализ на последиците.

          От движението настояват президентът да издаде указ за освобождаването ѝ и да поиска от служебния премиер Андрей Гюров да предложи нов кандидат за поста.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Христова: Служебният кабинет отвори фронт срещу Пеевски, а Нейнски е проблем

          Красимир Попов -
          Според политическия психолог целта е ограничаване влиянието на Делян Пеевски и контрол върху изборния процес
          Политика

          ЦИК: Няма искане за освобождаване на Стоил Цицелков от Обществения съвет

          Десислава Димитрова -
          Няма постъпило искане за освобождаване на Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК, а темата няма да бъде коментирана повече. Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева.
          Война

          Гюров потвърди подкрепата за Украйна пред „Коалицията на желаещите“

          Катя Илиева -
          Основен акцент в разговорите беше поставен върху възстановяването на енергийната система, която понася тежки щети от руските атаки
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions