НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ
          НачалоБългарияПолитика

          Експерти: Скандалът с Цицелков измества фокуса от организацията на вота

          Заместник-председателят на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) Цветелина Пенева определи напрежението около първия в историята вицепремиер за честни избори като „преекспонирано“

          24 февруари 2026 | 12:00 170
          Снимка: БГНЕС
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Сподели
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком

          Съмненията около честността на предстоящите избори и действията на служебното правителство предизвикаха дискусия сред експерти в предаването „Твоят ден“. Заместник-председателят на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) Цветелина Пенева определи напрежението около първия в историята вицепремиер за честни избори като „преекспонирано“. Според нея казусът отклонява вниманието от реалните организационни въпроси и не компрометира самия изборен процес.

          - Реклама -
            
            

          Стоил Цицелков подаде оставка само ден след встъпването си в длъжност. По-рано стана ясно, че ЦИК проверява статута на бившия вицепремиер заради съмнения за наложени ограничения за участие в мисии на ЕС. Срещу него имаше и призиви за оттегляне от Обществения съвет към комисията. Политологът Теодора Йончева коментира, че самото създаване на такъв пост е било спорно решение, тъй като не е ясно как той се вписва в институционалната рамка.

          Друга обсъждана тема беше пълната подмяна на областните управители от страна на служебния кабинет. Пенева уточни, че те имат предимно организационна функция, а сертифицирането на резултатите е отговорност на изборната администрация. Според социолога Кольо Колев подобни смени на областни управители са рутинна практика, макар политолози да ги определят като необичайни в такъв мащаб.

          По отношение на гласуването в чужбина експертите засегнаха наложеното от държавния глава вето върху промените в Изборния кодекс. Илияна Йотова върна текстовете, които ограничават броя на секциите в страни извън ЕС, с аргумента, че това нарушава равнопоставеността на избирателите. Пенева предупреди, че опити за промени със задна дата могат да доведат до конституционни жалби и срив на доверието.

          Изборният експерт Стоил Стоилов отбеляза липсата на дългосрочна стратегия и отказа на законодателя да въведе активна регистрация на гласоподавателите. Това води до механични ограничения като намаляване на секциите. Йончева допълни, че техническите пречки могат да имат политически ефект и на практика да лишат граждани от право на глас.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          INSAIT изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на конференцията STOC 2026

          Михаил Георгиев -
          INSAIT с пет статии на ACM Symposium on Theory of Computing 2026.
          Война

          ДСБ подреди детски обувки и билборд пред руското посолство за четвъртата година от войната

          Телевизия Евроком -
          Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“
          Политика

          Запрянов: Армията се нуждае от ускорена модернизация, има забавяне при F-16

          Росица Николаева -
          Страната трябва да се освободи по-бързо от съветската техника, която вече е негодна за употреба
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions