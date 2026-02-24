Съмненията около честността на предстоящите избори и действията на служебното правителство предизвикаха дискусия сред експерти в предаването „Твоят ден“. Заместник-председателят на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) Цветелина Пенева определи напрежението около първия в историята вицепремиер за честни избори като „преекспонирано“. Според нея казусът отклонява вниманието от реалните организационни въпроси и не компрометира самия изборен процес.

Стоил Цицелков подаде оставка само ден след встъпването си в длъжност. По-рано стана ясно, че ЦИК проверява статута на бившия вицепремиер заради съмнения за наложени ограничения за участие в мисии на ЕС. Срещу него имаше и призиви за оттегляне от Обществения съвет към комисията. Политологът Теодора Йончева коментира, че самото създаване на такъв пост е било спорно решение, тъй като не е ясно как той се вписва в институционалната рамка.

Друга обсъждана тема беше пълната подмяна на областните управители от страна на служебния кабинет. Пенева уточни, че те имат предимно организационна функция, а сертифицирането на резултатите е отговорност на изборната администрация. Според социолога Кольо Колев подобни смени на областни управители са рутинна практика, макар политолози да ги определят като необичайни в такъв мащаб.

По отношение на гласуването в чужбина експертите засегнаха наложеното от държавния глава вето върху промените в Изборния кодекс. Илияна Йотова върна текстовете, които ограничават броя на секциите в страни извън ЕС, с аргумента, че това нарушава равнопоставеността на избирателите. Пенева предупреди, че опити за промени със задна дата могат да доведат до конституционни жалби и срив на доверието.

Изборният експерт Стоил Стоилов отбеляза липсата на дългосрочна стратегия и отказа на законодателя да въведе активна регистрация на гласоподавателите. Това води до механични ограничения като намаляване на секциите. Йончева допълни, че техническите пречки могат да имат политически ефект и на практика да лишат граждани от право на глас.