Четири години след началото на пълномащабната война в Украйна Русия е изправена пред стратегически провал, а напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира. Това коментираха бившият министър на отбраната Тодор Тагарев и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в БТВ.

- Реклама -

Керемедчиев увери, че американските самолети в България са само транзитиращи и страната не се използва за преки военни действия срещу Иран. По-рано анализаторът обясни, че американските самолети в София кацат за презареждане заради отказа на Турция да предостави своите бази. Според него обаче Съединените щати са „много близо до удар“.

Тагарев определи присъствието на машините като форма на психологически натиск върху иранското ръководство с цел принуждаване към преговори. Дипломатическото напрежение се покачва на фона на сигнали за военна подготовка в региона и липса на напредък по ядрената сделка.

По повод годишнината от конфликта в Украйна Тагарев посочи, че България няма да стане мишена на Кремъл въпреки страховете, нагнетявани от определени политически сили. Той допълни, че Путин се е оказал „де факто военнопрестъпник“ с огромни загуби на жива сила и влияние, но няма намерение да спира бойните действия.

Според Керемедчиев войната ще влезе в историята като провал за Москва в икономически и стратегически план. Двамата експерти се обединиха около тезата, че единствено САЩ и президентът Тръмп могат да окажат ефективен натиск за мирни преговори. Тагарев припомни, че Европа няма да изпрати войски на фронта без наличие на споразумение.

В разговора бе засегната и темата за разделението в Европейския съюз. Унгария продължава да създава пречки пред общите решения, като наскоро Будапеща заплаши да блокира заема за Киев заради спрения петрол. Според Керемедчиев Виктор Орбан следва националистически курс заради предстоящи избори, но ветото му може да бъде заобиколено.