НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ
          НачалоБългария

          Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран

          Анализаторът обясни, че американските самолети в София кацат за презареждане заради отказа на Турция да предостави своите бази

          24 февруари 2026 | 11:26 630
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Четири години след началото на пълномащабната война в Украйна Русия е изправена пред стратегически провал, а напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира. Това коментираха бившият министър на отбраната Тодор Тагарев и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в БТВ.

          - Реклама -
            
            

          Керемедчиев увери, че американските самолети в България са само транзитиращи и страната не се използва за преки военни действия срещу Иран. По-рано анализаторът обясни, че американските самолети в София кацат за презареждане заради отказа на Турция да предостави своите бази. Според него обаче Съединените щати са „много близо до удар“.

          Тагарев определи присъствието на машините като форма на психологически натиск върху иранското ръководство с цел принуждаване към преговори. Дипломатическото напрежение се покачва на фона на сигнали за военна подготовка в региона и липса на напредък по ядрената сделка.

          По повод годишнината от конфликта в Украйна Тагарев посочи, че България няма да стане мишена на Кремъл въпреки страховете, нагнетявани от определени политически сили. Той допълни, че Путин се е оказал „де факто военнопрестъпник“ с огромни загуби на жива сила и влияние, но няма намерение да спира бойните действия.

          Според Керемедчиев войната ще влезе в историята като провал за Москва в икономически и стратегически план. Двамата експерти се обединиха около тезата, че единствено САЩ и президентът Тръмп могат да окажат ефективен натиск за мирни преговори. Тагарев припомни, че Европа няма да изпрати войски на фронта без наличие на споразумение.

          В разговора бе засегната и темата за разделението в Европейския съюз. Унгария продължава да създава пречки пред общите решения, като наскоро Будапеща заплаши да блокира заема за Киев заради спрения петрол. Според Керемедчиев Виктор Орбан следва националистически курс заради предстоящи избори, но ветото му може да бъде заобиколено.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кремъл: Великобритания и Франция искат да предадат на Украйна атомна бомба, това е нарушение на международното право

          Христо Иванов -
          Това е "крещящо нарушение на международното право", заяви Песков.
          ИТ

          INSAIT изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на конференцията STOC 2026

          Михаил Георгиев -
          INSAIT с пет статии на ACM Symposium on Theory of Computing 2026.
          Война

          ДСБ подреди детски обувки и билборд пред руското посолство за четвъртата година от войната

          Телевизия Евроком -
          Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions