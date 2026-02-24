Служебното правителство се намира в състояние на „кръгова отбрана“ само пет дни след встъпването си в длъжност, а атаките срещу него в секторите правосъдие и вътрешни работи са ожесточени. Това коментира пред БНР социологът от агенция „Насока“ Елена Дариева. Според нея усещането е, че министрите вече са преживели няколко вота на недоверие, въпреки краткия хоризонт на работа до изборите на 19 април.

По думите ѝ рокадите в администрацията не са изненада, но скоростта на действията е впечатляваща. Вчера правителството смени 28 областни управители в цялата страна, като според Дариева „картите са свалени на масата“ и няма време за мимикрия. Тя даде пример с назначенията в Перник и Пазарджик, където се търсят хора от най-близкото обкръжение на управляващите, макар областните управители да нямат централна роля в техническата подготовка на вота.

Основен фокус на изпълнителната власт остава организирането на честни избори. Социологът отчете затруднената комуникация между ЦИК и кабинета, която ескалира след скандала с вицепремиера Стоил Цицелков. Днес неговият пост бе закрит официално от Министерския съвет. Дариева подчерта, че технологиите не са достатъчни за гарантиране на процеса и водещ остава човешкият фактор в секционните комисии.

Относно новия политически проект на Румен Радев, социологът посочи, че той мобилизира вота на антистатуквото. Подкрепата за бившия държавен глава е предимно емоционална и базирана на личността му. Още преди дни Дариева прогнозира, че прагът за влизане в Народното събрание ще се вдигне над 120 000 гласа заради очакваната по-висока активност.

Анализаторът определи компроматната война срещу Радев като признак за страх у партиите на статуквото. Други експерти обаче са по-скептични към потенциала му – Румен Овчаров наскоро заяви, че Радев вече не е алтернатива на модела. Очакванията са за ожесточена кампания, в която всеки ход на властта ще се следи внимателно.