      вторник, 24.02.26
          Еманюел Макрон: Войната в Украйна е три едновременни поражения за Русия

          24 февруари 2026 | 11:56
          Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна представлява три поражения за Кремъл: военно, икономическо и стратегическо.

          На страницата си във Facebook той подчерта, че войната е укрепила НАТО, което Русия се е опитвала да отслаби, обединила е европейските страни и е демонстрирала ограниченията на дългогодишните имперски амбиции на Москва.

          Според Макрон, въпреки обещанията на Кремъл да завземе Украйна в рамките на дни, след стабилизирането на фронта през ноември 2022 г., Русия е успяла да завземе само около 1% от украинската територия. Миналия месец украинските сили дори се твърди, че са си възвърнали някои от завзетите райони.

          Френският президент подчерта, че тези резултати са дошли на много висока цена за Русия: говори се за повече от 1,2 милиона руски войници са били убити или ранени, което трябва да е най-големите бойни загуби на страната от Втората световна война насам.

          „След като понесе такива загуби, Русия започна да набира хора в Африка и да ги изпраща да се бият срещу Украйна, често без никакво обучение“, отбеляза Макрон.

          По думите му, Украйна е фронтовата отбранителна линия на Европа и Франция, заедно с други европейски страни, продължава да я подкрепя. Той заяви, че ЕС вече е предоставил на Украйна 170 милиарда евро финансова, военна, хуманитарна и енергийна помощ, а през декември е одобрил заем от 90 милиарда евро.

          Макрон също така заяви, че доставките на оръжие и боеприпаси, военното обучение, подсилването на противовъздушната отбрана и противодроновата отбрана ще продължат. Той увери, че подобна подкрепа е необходима, за да се гарантира устойчивостта на Украйна и да се помогне на Русия да разбере, че времето не е на нейна страна.

