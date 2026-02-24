НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          НачалоБългарияПолитика

          Емил Дечев: Прокуратурата е в паническа атака срещу мен заради „Петрохан“

          Според министъра обвинението не търси обективната истина за случая "Петрохан-Околчица", а следва предварително зададен сценарий

          24 февруари 2026 | 10:04 2200
          Снимка: БТВ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев определи действията на прокуратурата срещу него като „панически ходове на една система, която усеща края си“. Пред БНР той съобщи, че е информиран от ръководството на ГДБОП за разпоредена предварителна проверка срещу него.

          Според министъра обвинението не търси обективната истина за случая „Петрохан-Околчица“, а следва предварително зададен сценарий. Дечев отправи критики към изпълняващия функциите главен прокурор до края на юли Борислав Сарафов, като го сравни с „кинокритик“ и любител на „Туин Пийкс“, който налага версия за събитията.

          Вътрешният министър отрече категорично да е оказвал натиск върху служителите, водещи разследването на случая. Той потвърди среща с колега за „едно кафе“, чиято цел е била единствено бързо запознаване с фактите, тъй като по думите му има опасност информацията да бъде манипулирана и той да бъде представен като човек, възпрепятстващ процеса.

          Напрежението в системата се засилва и от кадровите рокади. Дечев обяви, че заместник-главният секретар Явор Серафимов е „изчезнал“ в болница без официално уведомление. Министърът вече е поискал освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков заради пропуски при охраната на протеста на 26 ноември.

          Тогава се стигна до ескалация и опит за обръщане на полицейски бус, което според Дечев е застрашило живота на граждани и служители. Той упрекна прокуратурата, че вместо да разследва тези събития или палежа на дома на кмета на Бистрица, атакува ръководството на МВР.

          Политическият кабинет на вътрешното ведомство се попълва с трима нови заместник-министри – Иван Анчев, Калоян Калоянов и Калоян Милтенов. За временно изпълняващ длъжността главен секретар е назначен Георги Кандев, като Дечев уточни, че няма да предлага титуляр за поста.

