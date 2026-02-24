Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев определи действията на прокуратурата срещу него като „панически ходове на една система, която усеща края си“. Пред БНР той съобщи, че е информиран от ръководството на ГДБОП за разпоредена предварителна проверка срещу него.

Според министъра обвинението не търси обективната истина за случая „Петрохан-Околчица“, а следва предварително зададен сценарий. Дечев отправи критики към изпълняващия функциите главен прокурор до края на юли Борислав Сарафов, като го сравни с „кинокритик“ и любител на „Туин Пийкс“, който налага версия за събитията.

Вътрешният министър отрече категорично да е оказвал натиск върху служителите, водещи разследването на случая. Той потвърди среща с колега за „едно кафе“, чиято цел е била единствено бързо запознаване с фактите, тъй като по думите му има опасност информацията да бъде манипулирана и той да бъде представен като човек, възпрепятстващ процеса.

Напрежението в системата се засилва и от кадровите рокади. Дечев обяви, че заместник-главният секретар Явор Серафимов е „изчезнал“ в болница без официално уведомление. Министърът вече е поискал освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков заради пропуски при охраната на протеста на 26 ноември.

Тогава се стигна до ескалация и опит за обръщане на полицейски бус, което според Дечев е застрашило живота на граждани и служители. Той упрекна прокуратурата, че вместо да разследва тези събития или палежа на дома на кмета на Бистрица, атакува ръководството на МВР.

Политическият кабинет на вътрешното ведомство се попълва с трима нови заместник-министри – Иван Анчев, Калоян Калоянов и Калоян Милтенов. За временно изпълняващ длъжността главен секретар е назначен Георги Кандев, като Дечев уточни, че няма да предлага титуляр за поста.