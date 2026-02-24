ЕП за първи път прие резолюция, в която не се споменава „военна победа“ за Украйна

За първи път от началото на войната в Украйна, Европейският парламент (ЕП) прие резолюция, която вече не споменава възможността за военна победа за Украйна. Документът беше приет на извънредна сесия на Европейския парламент в Брюксел.

- Реклама -

Сесията продължи два часа и половина, по време на които членовете гледаха видео реч на Володимир Зеленски, проведоха дебат, осъждащ Русия, и приеха традиционната резолюция.

За първи път резолюцията на Европейския парламент пропуска каквото и да е споменаване на „военна победа за Украйна“, като вместо това призовава за натиск върху Русия за укрепване на преговорната позиция на Киев и предоставяне на военни гаранции на Киев след мирно споразумение. Европейският парламент също така признава, че ако бъде постигнато мирно споразумение, Русия ще получи част от украинската територия.

Също така, за първи път по време на дебата, евродепутатите критикуваха не толкова Русия, колкото унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо за блокирането не само на 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, но и на 90 милиарда евро финансиране за Киев за 2026-2027 г.

Резолюциите на Европейския парламент не са правно обвързващи и са чисто консултативни, дори за институциите на ЕС.