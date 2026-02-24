Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прогнозира, че обемът на търговията между Турция и Гърция може да нарасне до 10 милиарда долара през настоящата година. За сравнение, през 2025 г. стокообменът е възлизал на 7 милиарда долара, съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

- Реклама -

Държавният глава направи коментара след заседание на кабинета в Анкара. Той се позова на разговорите си с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис по време на срещата им на 11 февруари.

Ердоган посочи, че диалогът е обхванал позициите на двете съседни държави относно Егейско море и Източното Средиземноморие. Обсъден е бил и въпросът за мюсюлманското малцинство в Тракия.