      вторник, 24.02.26
          Ердоган очаква търговията с Гърция да достигне 10 млрд. долара тази година

          Ердоган отчете напредък в диалога с Атина и вижда потенциал за по-голям стокообмен

          24 февруари 2026 | 01:30 160
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прогнозира, че обемът на търговията между Турция и Гърция може да нарасне до 10 милиарда долара през настоящата година. За сравнение, през 2025 г. стокообменът е възлизал на 7 милиарда долара, съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

          Държавният глава направи коментара след заседание на кабинета в Анкара. Той се позова на разговорите си с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис по време на срещата им на 11 февруари.

          Ердоган посочи, че диалогът е обхванал позициите на двете съседни държави относно Егейско море и Източното Средиземноморие. Обсъден е бил и въпросът за мюсюлманското малцинство в Тракия.

