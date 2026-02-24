НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Евелина Славкова: Новите назначения издават връзки с ПП-ДБ и очертават профила на партиен кабинет

          24 февруари 2026 | 11:10
          Политическият проект на президента Румен Радев събира 32.7% подкрепа и заема първото място в електоралните нагласи, а ГЕРБ остава втора сила с 20.4%. Това съобщи социологът от агенция „Тренд“ Евелина Славкова в предаването „Утрото на фокус“ по Радио Фокус.

          Данните от проучването, проведено между 12 и 18 февруари, отреждат третото място на оспорвана битка между ПП-ДБ (10.9%) и ДПС-НН (10.5%), които са в паритет.

          Пета политическа сила е „Възраждане“ със 7.8%. Резултатите съвпадат с тезата на Антон Кутев, който по-рано цитира данни на агенция „Мяра“, даващи на президентската формация 33.3% и прогнозиращи разграждане на досегашния модел. Според Славкова БСП-Обединена левица (3.8%) и МЕЧ (3.4%) са на ръба за влизане в 51-ото Народно събрание. Високата декларативна активност от 59% може да вдигне прага за влизане до 130-150 хиляди гласа, което ще затрудни малките партии.

          Гюров пред посланика на Германия: Гарантираме финансова стабилност и честни избори Гюров пред посланика на Германия: Гарантираме финансова стабилност и честни избори

          Въпреки високия старт на президентския проект, политолози като Стойчо Стойчев предупредиха още през януари, че директното трансформиране на личния рейтинг в партиен резултат е трудно, тъй като избирателите вече не търсят „спасители“ по модела от 2001 и 2009 година. Славкова уточни, че изследването е направено след събитията на „Петрохан“ и Околчица, но преди встъпването на служебния кабинет.

          Социологът Евелина Славкова  коментира и решението на правителството, с което бяха сменени 28 областни управители в цялата страна. Според нея новите назначения издават връзки с ПП-ДБ и очертават профила на партиен кабинет. Подобна теза разви и Кольо Колев, според когото макар смените да изглеждат като „цунами“, те са рутинна практика за разширяване на влиянието на изпълнителната власт.

          Славкова прогнозира рокади и в ръководствата на областните дирекции на МВР с аргумента за осигуряване на честен вот. Тя определи като „фалстарт“ казуса с вицепремиера Стоил Цицелков, който подаде оставка по-малко от 24 часа след назначаването си заради атаки срещу професионализма му. Според социолога големият въпрос сега е каква символика ще носи следващото лице, избрано за този пост.

