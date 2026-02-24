НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Фридрих Мерц към Китай: Искаме честна търговия и натиск над Москва за войната

          Берлин търси балансирано партньорство и призова Китай да използва влиянието си върху Русия

          24 февруари 2026 | 20:49
          Снимка: БГНЕС
          Германия настоява търговските отношения с Китай да бъдат открити и основани на „честна конкуренция“. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц непосредствено преди отпътуването си за официално посещение в Пекин.

          „Конкуренцията е здравословна, стига да остава честна“, подчерта той.

          Изявлението му дойде на фона на честите оплаквания в Европа от китайските търговски практики, както и заради ограниченията на Пекин върху износа на редкоземни метали. Мерц бе категоричен, че Берлин търси балансирано, надеждно и регулирано партньорство.

          Канцлерът обърна специално внимание и на войната в Украйна. Според него Китай има „значителна възможност“ да упражни влияние върху Русия за прекратяване на конфликта.

          „Трябва да работим заедно за разрешаването на големите кризи, включително в усилията ни най-сетне да бъде прекратена четиригодишната агресивна война на Русия срещу Украйна“, каза Мерц.

          По думите му Пекин разполага с реални лостове за въздействие. Той допълни, че гласът на Китай е достатъчно силен, за да бъде чут дори в Москва.

