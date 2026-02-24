Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че борбата на Украйна срещу руските атаки е по-ефективна, отколкото често се твърди, позовавайки се на неочаквани териториални придобивки този месец, съобщава The Independent.

„През февруари украинските отбранителни сили постигнаха удивителни териториални придобивки, докато руската икономика се срива под тежестта на санкциите и войната – повече, отколкото понякога предполагаме от собствените си медии“, заяви Мерц.

Изданието сподели и данни от военното командване, според които Украйна е успяла да си възвърне контрола над 400 квадратни километра територия. В него се посочва, че украинските сили са поели контрол над осем населени места.

В статията се споменава, че на 20 февруари украинският президент Володимир Зеленски обяви, че по време на контраофанзивата Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са освободили 300 квадратни километра в южната част на страната.

Изданието отбелязва, че Украйна е ударила ключово руско петролно съоръжение с помощта на дронове в понеделник, 23 февруари. Това се случи само часове след като Унгария наложи вето на нов пакет от европейски санкции срещу Москва.

Статията цитира изявление на Службата за сигурност на Украйна, че станцията, чието местоположение все още е неизвестно, е ключово съоръжение в тръбопровода „Дружба“, който доставя петрол за Източна Европа.

Изданието отбелязва, че доставките на руски петрол за Унгария и Словакия през „Дружба“ са спрени от 27 януари, когато Киев твърди, че руски дрон е ударил оборудване на тръбопровод в Украйна.

Словакия и Унгария обаче твърдят, че Украйна е отговорна за продължителното прекъсване на доставките.