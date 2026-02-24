Министърът на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру посочи България като основен елемент от Вертикалния газов коридор по време на Трансатлантическата среща на върха за сигурност на природния газ във Вашингтон. Форумът се провежда в Института за мир „Доналд Тръмп“ и събира представители на енергийния сектор от Европа и САЩ, предаде Kathimerini.

Папаставру определи трасето като стратегически проект с геополитическо значение, който свързва Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. Според него инициативата функционира като „артерия на мира“, която допринася за стабилността в региона по-ефективно от други механизми за сигурност. В началото на годината първата партида американски втечнен природен газ за страната ни пристигна именно през терминала в Александруполис, което потвърждава ролята на това трасе.

По данни на гръцкия министър 98% от капацитета на първия маршрут вече е резервиран, което е сигнал за силно търговско търсене. Потенциалното разширение на коридора може да обхване Унгария, Словакия, Сърбия и Северна Македония, като по този начин България става ключов енергиен мост към Украйна и Централна Европа.

Енергетиката се е превърнала в стълб на сътрудничеството между Европа и САЩ, отбеляза Папаставру и допълни, че близо 60% от вноса на втечнен газ в ЕС идва от отвъд океана. В момента България търси регионални договори за газ през гръцката инфраструктура, за да гарантира доставките за съседните държави и да уплътни капацитетите на „Булгартрансгаз“.

Гръцкият представител предупреди за риска от непряко връщане на руския газ на европейския пазар чрез алтернативни маршрути през Турция. Позицията на Брюксел остава категорична, че ЕС заменя руския енергиен внос с доставки от партньори като САЩ, за да ограничи зависимостта от Москва.

За участие в срещата във Вашингтон пристигна и българският енергиен министър Трайчо Трайков, който се очаква да подпише съвместно изявление за сигурността на доставките заедно с представители на още 11 държави.