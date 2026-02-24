НА ЖИВО
          Свят

          Генерал на САЩ предупреди Тръмп за рисковете от удар по Иран

          Военните предупреждават за недостиг на ресурси и риск от жертви при евентуална операция срещу Техеран

          24 февруари 2026 | 01:28 70
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Общото командване на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн е предупредил за сериозни рискове, свързани с евентуални удари срещу Иран. Военните действия се обмислят от президента Доналд Тръмп, съобщават американски медии.

          - Реклама -
            
            

          Според „Вашингтон пост“ генерал Кейн е изразил загриженост пред Белия дом и Пентагона. Като основни проблеми той е посочил недостига на муниции и липсата на подкрепа от съюзниците, което би повишило опасността за американския персонал.

          „Уолстрийт джърнъл“ допълва, че Кейн и други представители на Пентагона прогнозират жертви сред американските и съюзническите сили. Експертите предупреждават и за риск от изчерпване на противовъздушната отбрана на САЩ, ако войските нанесат удари срещу Техеран.

          Президентът Тръмп заплашва Иран с нови военни действия, ако преговорите не доведат до заместване на ядреното споразумение. Той се оттегли едностранно от сделката през 2018 г. по време на първия си мандат.

          Вашингтон вече разположи мащабна военна сила в Близкия изток. В региона са изпратени два самолетоносача, над десет кораба, както и бойна авиация.

          Дипломатическите усилия обаче продължават. Представител на САЩ потвърди, че следващият кръг от преговори с Техеран ще се проведе на 26 февруари.

