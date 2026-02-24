В течение на четири години война, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да унищожат над 1,2 милиона руски войници – по същество с размерите на две руски армии. Това заяви Николай Маломуж, армейски генерал и ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна от 2005 до 2010 г., в ефира на „Украинското радио“.

„Към днешна дата Украинските отбранителни сили са унищожили близо две руски армии (1 261 000 души), които настъпваха към страната ни. По това време се изправяхме срещу 650-хилядна армия. Днес това число го няма. Всички руски окупатори, които днес имат на фронтовата линия, са мобилизирани войски, наети по различни договори, на които им липсва бойната ефективност. Ежедневното унищожаване на агресора продължава по всички фронтове. Русия вече няма тези перспективи“, подчерта той.

Маломуж отбеляза, че това е постигнато отчасти благодарение на успешната трансформация на армията, благодарение на която ВСУ ефективно са надминали НАТО по отношение на координация и организация.

„Създадохме системни, високотехнологични модели за въоръжените сили. Войски с дронове, кибервойски и преход към роботика. Сега не само нашите войници поемат рискове и участват пряко в бойни операции. Системите за разузнаване и управление също работят, запазвайки живота и здравето на хората, като същевременно осигуряват ефективна огнева мощ и подкрепа за нашите войници в определени райони“, отбеляза той.

Генералът добави, че подобни модели дават възможност за контраатака срещу руснаците, своевременното им откриване и унищожаване и започване на офанзива.

„Действаме нестандартно. Генерираме сили там, където врагът най-малко ги очаква, нанасяме удари и предвиждаме вражески атаки, както в Курск. От друга страна, изтегляме 60 000-70 000 войници, които по същество сме унищожили, включително севернокорейците“, отбеляза той.

Маломуж добави, че Украйна систематично разработва нови модели на водене на война, които вече са надминали стандартите на НАТО:

„Ние надминахме НАТО технологично, по отношение на организацията и координацията. НАТО не беше ориентиран към мащабна война. Това е първият път в историята след Втората световна война, когато война с такава интензивност продължава толкова дълго“.