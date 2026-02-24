НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната
          НачалоВойна

          Генерал от ВСУ: За четири години ВСУ унищожиха две руски армии

          24 февруари 2026 | 15:51 1020
          Николай Маломуж
          Николай Маломуж
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          В течение на четири години война, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да унищожат над 1,2 милиона руски войници – по същество с размерите на две руски армии. Това заяви Николай Маломуж, армейски генерал и ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна от 2005 до 2010 г., в ефира на „Украинското радио“.

          - Реклама -
            
            

          „Към днешна дата Украинските отбранителни сили са унищожили близо две руски армии (1 261 000 души), които настъпваха към страната ни. По това време се изправяхме срещу 650-хилядна армия. Днес това число го няма. Всички руски окупатори, които днес имат на фронтовата линия, са мобилизирани войски, наети по различни договори, на които им липсва бойната ефективност. Ежедневното унищожаване на агресора продължава по всички фронтове. Русия вече няма тези перспективи“, подчерта той.

          Маломуж отбеляза, че това е постигнато отчасти благодарение на успешната трансформация на армията, благодарение на която ВСУ ефективно са надминали НАТО по отношение на координация и организация.

          „Създадохме системни, високотехнологични модели за въоръжените сили. Войски с дронове, кибервойски и преход към роботика. Сега не само нашите войници поемат рискове и участват пряко в бойни операции. Системите за разузнаване и управление също работят, запазвайки живота и здравето на хората, като същевременно осигуряват ефективна огнева мощ и подкрепа за нашите войници в определени райони“, отбеляза той.

          Генералът добави, че подобни модели дават възможност за контраатака срещу руснаците, своевременното им откриване и унищожаване и започване на офанзива.

          „Действаме нестандартно. Генерираме сили там, където врагът най-малко ги очаква, нанасяме удари и предвиждаме вражески атаки, както в Курск. От друга страна, изтегляме 60 000-70 000 войници, които по същество сме унищожили, включително севернокорейците“, отбеляза той.

          Маломуж добави, че Украйна систематично разработва нови модели на водене на война, които вече са надминали стандартите на НАТО:

          „Ние надминахме НАТО технологично, по отношение на организацията и координацията. НАТО не беше ориентиран към мащабна война. Това е първият път в историята след Втората световна война, когато война с такава интензивност продължава толкова дълго“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ

          Росица Николаева -
          Магистратите са отказали да блокират процедурата, приключила преди дни
          Война

          Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин, трябва да прекратим войната

          Христо Иванов -
          Зеленски обяви, че е готов за компромис относно прекратяването на огъня и е отворен за преговори по териториалните претенции на Русия.
          Война

          Медведев заплаши Великобритания и Франция с ядрен удар, ако предадат технологии за атомна бомба на Украйна

          Христо Иванов -
          Използването на ядрени оръжия срещу цели в Украйна, Великобритания и Франция, биха били законни и оправдани
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions