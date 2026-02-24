НА ЖИВО
          НачалоСвят

          Глобалните вносни мита на САЩ от 10 процента влязоха в сила

          24 февруари 2026 | 10:08 210
          Търговия САЩ
          Сподели
          Според изявление на Митническа и гранична защита на САЩ (CBP) са влезли в сила глобални тарифи върху американския внос, предава NBC News.

          Според изявлението, 10% тарифа ще бъде наложена върху всички стоки, произведени в чужбина и внесени в САЩ или изпратени от складове между 00:01 ч. източно време (7:01 ч. българско време) на 24 февруари 2026 г. Мярката ще бъде в сила 150 дни, до 24 юли 2026 г.

          Говорител на Белия дом заяви пред NBC News, че администрацията на Вашингтон работи по отделна изпълнителна заповед за увеличаване на глобалните вносни тарифи до 15%, но не уточни кога президентът Доналд Тръмп може да подпише заповедта.

          В петък Върховният съд постанови, че по-ранното налагане на вносни тарифи на определени страни съгласно Закона за международните икономически сили (IEEPA) е прекомерно. След това американският лидер подписа изпълнителна заповед, налагаща 10% тарифи върху вноса от всички страни. След това той обяви намерението си да увеличи тези тарифи до 15%.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Министърът на отбраната на САЩ: Разполагаме оръжия в космоса

          Христо Иванов -
          „Златният купол“ е многослойна система за противоракетна отбрана, предназначена да прехваща ракети, насочени към САЩ.
          Икономика

          От 29 лева на 29 евро: Кои са най-скъпите ядки?

          Никола Павлов -
          Ръстът на цените заради глобалния недостиг е двоен
          Други

          Проект за 80 млрд. долара: Подводна стена ще пази ледника Туейтс от разпадане

          Михаил Георгиев -
          Предлагат бариера срещу топенето на Туейтс.
