Глобалните вносни мита на САЩ от 10 процента влязоха в сила

Според изявление на Митническа и гранична защита на САЩ (CBP) са влезли в сила глобални тарифи върху американския внос, предава NBC News.

- Реклама -

Според изявлението, 10% тарифа ще бъде наложена върху всички стоки, произведени в чужбина и внесени в САЩ или изпратени от складове между 00:01 ч. източно време (7:01 ч. българско време) на 24 февруари 2026 г. Мярката ще бъде в сила 150 дни, до 24 юли 2026 г.

Говорител на Белия дом заяви пред NBC News, че администрацията на Вашингтон работи по отделна изпълнителна заповед за увеличаване на глобалните вносни тарифи до 15%, но не уточни кога президентът Доналд Тръмп може да подпише заповедта.

В петък Върховният съд постанови, че по-ранното налагане на вносни тарифи на определени страни съгласно Закона за международните икономически сили (IEEPA) е прекомерно. След това американският лидер подписа изпълнителна заповед, налагаща 10% тарифи върху вноса от всички страни. След това той обяви намерението си да увеличи тези тарифи до 15%.