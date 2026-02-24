НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс
          НачалоВойна

          Гюров потвърди подкрепата за Украйна пред „Коалицията на желаещите“

          24 февруари 2026 | 18:42 982
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Министър-председателят Андрей Гюров потвърди категоричната позиция на България за подкрепа на Украйна по време на видеоконферентна връзка с лидерите от „Коалицията на желаещите“. Това е първото участие на премиера в този формат, домакинстван днес от британския му колега Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон.

          - Реклама -
            
            

          Гюров настоя за стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Той отбеляза, че приносът на Европейския съюз трябва да бъде синхронизиран с трансатлантическите партньори, за да се гарантира справедлив мир и защита на суверенитета на Киев.

          „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването

          Основен акцент в разговорите беше поставен върху възстановяването на енергийната система, която понася тежки щети от руските атаки. По-рано този месец стана ясно, че Европа обеща на Украйна оборудване от изведени от експлоатация централи, а Великобритания обяви, че дава 20 милиона лири за спешни ремонти на мрежата.

          Финансовата рамка за възстановяването също е част от дневния ред на съюза. През миналата година Брюксел обяви план, според който ЕС ще даде 40 милиарда евро в рамките на три години за стабилизиране на украинската икономика и инфраструктура.

          Гюров пред посланика на Германия: Гарантираме финансова стабилност и честни избори Гюров пред посланика на Германия: Гарантираме финансова стабилност и честни избори

          В знак на солидарност фасадата на Министерския съвет ще бъде осветена в цветовете на украинския флаг тази вечер в 19:00 часа, съобщиха от правителствената пресслужба. Символичният акт съвпада с обществения дебат от последните часове, предизвикан от появата на служебни министри с украинското знаме на реверите си по време на официални събития.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Христова: Служебният кабинет отвори фронт срещу Пеевски, а Нейнски е проблем

          Красимир Попов -
          Според политическия психолог целта е ограничаване влиянието на Делян Пеевски и контрол върху изборния процес
          Политика

          ЦИК: Няма искане за освобождаване на Стоил Цицелков от Обществения съвет

          Десислава Димитрова -
          Няма постъпило искане за освобождаване на Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК, а темата няма да бъде коментирана повече. Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева.
          Политика

          Движение „БГ-изход – Булекзит“ към Йотова: Уволни Нейнски незабавно!

          Никола Павлов -
          От движението настояват президентът да издаде указ за освобождаването ѝ и да поиска от служебния премиер Андрей Гюров да предложи нов кандидат за поста
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions