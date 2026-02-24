Гюров потвърди подкрепата за Украйна пред „Коалицията на желаещите“

Министър-председателят Андрей Гюров потвърди категоричната позиция на България за подкрепа на Украйна по време на видеоконферентна връзка с лидерите от „Коалицията на желаещите“. Това е първото участие на премиера в този формат, домакинстван днес от британския му колега Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон.

- Реклама -

Гюров настоя за стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Той отбеляза, че приносът на Европейския съюз трябва да бъде синхронизиран с трансатлантическите партньори, за да се гарантира справедлив мир и защита на суверенитета на Киев.

Основен акцент в разговорите беше поставен върху възстановяването на енергийната система, която понася тежки щети от руските атаки. По-рано този месец стана ясно, че Европа обеща на Украйна оборудване от изведени от експлоатация централи, а Великобритания обяви, че дава 20 милиона лири за спешни ремонти на мрежата.

Финансовата рамка за възстановяването също е част от дневния ред на съюза. През миналата година Брюксел обяви план, според който ЕС ще даде 40 милиарда евро в рамките на три години за стабилизиране на украинската икономика и инфраструктура.

В знак на солидарност фасадата на Министерския съвет ще бъде осветена в цветовете на украинския флаг тази вечер в 19:00 часа, съобщиха от правителствената пресслужба. Символичният акт съвпада с обществения дебат от последните часове, предизвикан от появата на служебни министри с украинското знаме на реверите си по време на официални събития.