Хасан Адемов: Няма да допуснем „глас срещу хляб“

Социалната политика не трябва да се превръща в инструмент за влияние по време на предстоящите парламентарни избори, заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той подчерта, че целта е да бъде прекратена практиката „глас срещу хляб“.
По този повод министърът проведе среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП), на която присъстваха всички регионални директори, както и представители на Агенцията за качество на социалните услуги.
Срещу контролиран вот
Адемов даде ясни указания на служителите да следят за опити за влияние върху избиратели чрез социални политики и да противодействат на подобни действия.
Той посочи, че през последните години има данни за участие на структури на МТСП в реализирането на контролиран и корпоративен вот. Според него чрез списъци за подпомагане, определяне на бенефициенти и програми за заетост може да се влияе върху правото на глас на гражданите.
Министърът е инструктирал структурите на АСП да следят и за опити за влияние от страна на ръководители на социални услуги и представители на местната власт. Той напомни, че голяма част от социалните дейности, включително програмата „Топъл обяд“ и услугите на личните асистенти, се администрират от общините. Предвижда се среща с Националното сдружение на общините в Република България по темата.
Контрол върху раздаването на хранителни пакети
АСП получи задача да упражнява строг контрол при предстоящото раздаване на хранителни продукти на най-уязвимите. По разпореждане на министъра процесът е ускорен, за да достигнат пакетите до нуждаещите се в най-тежките месеци.
Пакетите с 11 продукта ще бъдат предоставени на над 530 000 домакинства, като раздаването ще започне поетапно в средата на март.
Министърът подчерта, че предприетите мерки имат за цел да възстановят справедливостта и доверието в държавните институции.