Хасан Адемов: Няма да допуснем „глас срещу хляб“

Социалната политика не трябва да се превръща в инструмент за влияние по време на предстоящите парламентарни избори, заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той подчерта, че целта е да бъде прекратена практиката „глас срещу хляб“.

По този повод министърът проведе среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП), на която присъстваха всички регионални директори, както и представители на Агенцията за качество на социалните услуги.

Срещу контролиран вот

Адемов даде ясни указания на служителите да следят за опити за влияние върху избиратели чрез социални политики и да противодействат на подобни действия.

„Знам, че много хора ще ви натискат. Ние ще стоим зад вас, когато има такъв натиск. Ако се поддадете обаче, ще има друг тип действия“, заяви министърът пред служителите на АСП.

Той посочи, че през последните години има данни за участие на структури на МТСП в реализирането на контролиран и корпоративен вот. Според него чрез списъци за подпомагане, определяне на бенефициенти и програми за заетост може да се влияе върху правото на глас на гражданите.

„Ще бъдем безкомпромисни към подобни практики“, категоричен бе Адемов.

Министърът е инструктирал структурите на АСП да следят и за опити за влияние от страна на ръководители на социални услуги и представители на местната власт. Той напомни, че голяма част от социалните дейности, включително програмата „Топъл обяд“ и услугите на личните асистенти, се администрират от общините. Предвижда се среща с Националното сдружение на общините в Република България по темата.

„Хората, които имат нужда от социална подкрепа, са уязвими от гледна точка на политическо влияние. Това трябва да предотвратим“, подчерта министърът.

Контрол върху раздаването на хранителни пакети

АСП получи задача да упражнява строг контрол при предстоящото раздаване на хранителни продукти на най-уязвимите. По разпореждане на министъра процесът е ускорен, за да достигнат пакетите до нуждаещите се в най-тежките месеци.

Пакетите с 11 продукта ще бъдат предоставени на над 530 000 домакинства, като раздаването ще започне поетапно в средата на март.

„Тази подкрепа е от държавата с помощта на европейски средства. Няма да допуснем тя да бъде използвана в предизборната кампания“, заяви Адемов, като уточни, че регионалните директори ще участват активно в контрола на процеса.

Министърът подчерта, че предприетите мерки имат за цел да възстановят справедливостта и доверието в държавните институции.