      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          Христодулидис поиска спешна среща с Гутериш за възобновяване на преговорите за Кипър

          Президентът на Кипър настоява за подновяване на официалния диалог на базата на двузонална, двуобщностна федерация

          24 февруари 2026 | 22:54
          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Кипър Никос Христодулидис е изпратил поредица от писма до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш с искане за среща през март. Целта на инициативата е да се възобнови процесът по решаване на кипърския въпрос, съобщи „Катимерини“.

          Държавният глава проведе среща с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, след която определи разговора като „откровен“ и протекъл в „много добър климат“.

          Христодулидис посочи, че предстои свикване на Националния съвет, за да бъдат запознати политическите сили с хода на диалога.

          Двамата са направили преглед на напредъка по мерките за изграждане на доверие и са обсъдили причините за текущите забавяния. Постигнато е съгласие да се дадат нови инструкции на преговарящите екипи. Във фокуса на разговора са били и рамката за решение на базата на двузонална, двуобщностна федерация в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

          Христодулидис подчерта, че основният му приоритет остава подновяването на официалните преговори по същество. Той отбеляза, че забелязва готовност от отсрещната страна за продължаване на комуникацията.

