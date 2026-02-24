Институтът INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ регистрира пет приети научни статии за тазгодишното издание на ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2026). По този показател българският научен център изпреварва университетите в Кеймбридж и Харвард, както и всички висши училища от Източна Европа, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Резултатът на българския институт изравнява постижението на университета „Цинхуа“ – най-високо класираното висше училище в Китай. STOC се определя като най-авторитетната международна конференция в сферата на алгоритмите и теоретичната информатика, като заема първо място в класацията на Google Scholar за тази област.

Форумът ще се проведе в Солт Лейк Сити, САЩ, между 22 и 26 юни 2026 г. Събитието ежегодно събира учени от водещи технологични компании и академични институции, които представят фундаментални резултати в алгоритмите, криптографията и разпределените системи.

Разработките на INSAIT са дело на групата по „Теория и алгоритми“, ръководена от д-р Бернхард Хойплер. Ученият е доктор от Масачузетския технологичен институт (MIT) и бивш преподавател в университета „Карнеги-Мелън“, САЩ. Хойплер е и носител на ERC Starting Grant за принос в областта на кодирането и разпределените изчисления.