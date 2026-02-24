НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          INSAIT изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на конференцията STOC 2026

          24 февруари 2026 | 12:19 80
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Институтът INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ регистрира пет приети научни статии за тазгодишното издание на ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2026). По този показател българският научен център изпреварва университетите в Кеймбридж и Харвард, както и всички висши училища от Източна Европа, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

          - Реклама -
            
            

          Резултатът на българския институт изравнява постижението на университета „Цинхуа“ – най-високо класираното висше училище в Китай. STOC се определя като най-авторитетната международна конференция в сферата на алгоритмите и теоретичната информатика, като заема първо място в класацията на Google Scholar за тази област.

          Форумът ще се проведе в Солт Лейк Сити, САЩ, между 22 и 26 юни 2026 г. Събитието ежегодно събира учени от водещи технологични компании и академични институции, които представят фундаментални резултати в алгоритмите, криптографията и разпределените системи.

          Разработките на INSAIT са дело на групата по „Теория и алгоритми“, ръководена от д-р Бернхард Хойплер. Ученият е доктор от Масачузетския технологичен институт (MIT) и бивш преподавател в университета „Карнеги-Мелън“, САЩ. Хойплер е и носител на ERC Starting Grant за принос в областта на кодирането и разпределените изчисления.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ДСБ подреди детски обувки и билборд пред руското посолство за четвъртата година от войната

          Телевизия Евроком -
          Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“
          Политика

          Запрянов: Армията се нуждае от ускорена модернизация, има забавяне при F-16

          Росица Николаева -
          Страната трябва да се освободи по-бързо от съветската техника, която вече е негодна за употреба
          Политика

          Петър Петров: „Възраждане“ ще отхвърли ветото за секциите в Турция (видео)

          Екип Евроком -
          Основният мотив за законодателната инициатива е ограничаването на „контролирания и зависим вот“ в Република Турция
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions