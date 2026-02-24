Иран е готов да предприеме необходимите стъпки за постигане на споразумение със САЩ възможно най-скоро. Това заяви заместник-министърът на външните работи Маджид Тахт-Раванчи на фона на подготовката за нов кръг от разговори в Женева.

Според американски източник в Швейцария се очаква среща между иранска делегация и пратениците на Вашингтон Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Тахт-Раванчи, цитиран от държавните медии, увери, че представителите на Техеран ще влязат в залата с „пълна искреност и добра воля“.

Високопоставен ирански представител разкри, че се обмисля изпращането на половината от силно обогатения уран в чужбина и разреждане на останалото количество. В замяна Иран настоява САЩ да признаят правото на страната на „мирно ядрено обогатяване“ и да отменят икономическите санкции.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит коментира, че дипломацията е първият избор на президента Доналд Тръмп, но той е готов да използва сила при необходимост. Тахт-Раванчи предупреди, че при агресия Иран ще действа според отбранителните си планове и определи евентуална американска атака като „хазарт“.

Преговорите бяха подновени по-рано този месец, докато САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток. Миналия юни Вашингтон се присъедини към Израел при удари по ирански обекти, които според Тръмп са унищожили важни съоръжения. Американската страна обаче настоява за предаване на останалите запаси от обогатен уран.