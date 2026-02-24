Италианският евродепутат Роберто Ваначи се присъедини към крайнодясната група „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент, съобщи АНСА. В новото му политическо семейство членуват „Възраждане“ и „Алтернатива за Германия“ (АзГ).

- Реклама -

Ваначи наскоро напусна партия „Лига“ и основа своя формация – „Национално бъдеще“. Според социологическите проучвания новата структура събира около 3% подкрепа в Италия.

„Това е чест, напълно се отъждествявам с принципите и идеалите на тази група“, коментира евродепутатът.

Той подчерта, че към момента не е част от управляващата коалиция на Джорджа Мелони, като отправи критика към кабинета. По думите му правителството в Рим „не е достатъчно дясно“. Ваначи и европейските му съюзници заявиха намерение да защитават националния суверенитет от „европейския федерализъм“.

Относно войната в Украйна позицията на Ваначи е категорична:

„Да умреш за Киев е изключено“.

Тази реторика се различава от официалната линия на Рим, въпреки че премиерът Мелони също заяви през декември, че Италия няма намерение да изпраща войници в Киев. Само преди дни тя отбеляза, че решението на главния въпрос за края на конфликта все още е далеч.

Сенаторът от центристката партия „Италия Вива“ Енрико Борги призова премиера да уточни отношенията си с Ваначи, когото определи като част от „периметъра“ на управляващото мнозинство. Борги акцентира върху близостта на евродепутата с АзГ, която германските служби определят като антидемократична формация.