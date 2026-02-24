Израел е предал индиректно предупреждение на Ливан, че ще атакува цивилна инфраструктура, включително летището в Бейрут, ако „Хизбула“ се включи в потенциална война между Вашингтон и Техеран. Това съобщиха двама високопоставени ливански служители пред агенция „Ройтерс“.

- Реклама -

Напрежението в региона ескалира на фона на очаквания в четвъртък трети кръг от ядрените преговори между САЩ и Иран в Женева. Опасенията от военен сблъсък нарастват, докато дипломатическите усилия между двете страни продължават.

Лидерът на „Хизбула“ Наим Касем е правил заявления, че групировката не е неутрална в противопоставянето и се определи като мишена на „потенциална агресия“.

„Решени сме да се защитим. Ще изберем своевременно как да действаме, дали да се намесим, или не“, коментира той.

По-рано Касем беше категоричен, че организацията няма да капитулира и няма да се разоръжи въпреки натиска.

Израел нанесе сериозни щети на подкрепяната от Техеран структура по време на конфликта през 2024 г., като уби нейния дългогодишен ръководител Хасан Насрала и унищожи голяма част от арсенала ѝ. Операциите на Тел Авив засегнаха и хора от най-близкото обкръжение на бившия лидер, включително Хюсеин Халил, който загина при удар в Иран.

Въпреки обявените примирия, напрежението по границата остава високо, като Израел периодично нанася въздушни удари в Южен Ливан, позовавайки се на заплахи от страна на шиитската организация.