Израелското разузнаване оцени потенциала на САЩ за удари по Иран: стига само за 4-5 дни интензивна бомбардировка

Израелското разузнаване смята, че възможностите на американските военни в Близкия Изток са достатъчни само за четири до пет дни интензивни бомбардировки на Иран или седмица с по-малка интензивност на удари, съобщава Financial Times.

- Реклама -

„Израелското разузнаване е заключило, че дори с предстоящото пристигане на самолетоносача USS Gerald Ford по-късно тази седмица, САЩ имат военния капацитет да извършват интензивни въздушни удари само за четири до пет дни или седмица с по-малка интензивност на удари“, съобщава изданието, позовавайки се на неназован служител на израелското разузнаване.

По-рано New York Times, позовавайки се на запознати с дискусиите, съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля мащабен удар срещу Иран, ако преговорите или първоначалният ограничен удар не доведат до желаните резултати.

На 20 февруари, на въпрос дали планира да извърши ограничени удари срещу Иран, президентът на САЩ заяви, че обмисля такава възможност. В същото време говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаей заяви по-рано, че Иран би сметнал дори „ограничен удар“ от страна на САЩ за акт на агресия.