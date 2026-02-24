НА ЖИВО
          Калоян Методиев: БСП е в разпад, а италианските власти отново разследват трафик на боклук към България

          Политологът изнесе и данни за нови арести в Италия заради схема с боклук към България

          24 февруари 2026 | 18:26
          Политологът Калоян Методиев определи като „жалко мероприятие“ призива на Изпълнителното бюро на БСП към депутатите от левицата да подкрепят ветото на президента. В предаването „Делници“ по Евроком той коментира, че подобна комуникация през медиите е знак за липса на диалог и срив в авторитета на лидерството. Според него парламентарната група на социалистите е бламирала ръководството при гласуването в Народното събрание.

          По-рано днес председателят на левицата Крум Зарков заяви, че партията няма да осигури гласове за преодоляване на връщането на текстовете. Държавният глава Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават разкриването на секции в страни извън Европейския съюз. Методиев подчерта, че БСП действа като „придатък“ на ГЕРБ, като даде пример със Столичния общински съвет, където бе приет бюджетът на София с гласовете на т.нар. „икономическо мнозинство“.

          Бившият началник на кабинета на икономическото министерство акцентира и върху ново разследване на италианските власти за нелегален трафик на отпадъци към България. Позовавайки се на публикации в пресата на Апенините, той съобщи за шест ареста и 14 разследвани лица в Италия. Схемата включва фалшиво деклариране на материали като рециклируеми, докато те реално се депонират върху земеделски земи у нас.

          Методиев отправи критика към българските институции за липсата на информация и действия по случая, наричайки го „втора серия“ след скандала от 2019 година. Той настоя държавният глава да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради проблемите в сектор „Сигурност“, включително случая „Петрохан“ и липсата на адекватен контрол.

          В ефира на Евроком бе обсъдена и смяната на върха в БНТ, след като съдът отхвърли жалбата на Емил Кошлуков и потвърди избора на Милена Милотинова за генерален директор. Политологът приветства решението и определи опитите за задържане на власт чрез „апаратни хватки“ като вредна практика в „държавата на изтеклите мандати“.

