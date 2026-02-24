НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Канализацията на най-големия и най-нов самолетоносач на САЩ Gerald Ford се повреди по пътя към Близкия Изток

          24 февруари 2026 | 11:51 1421
          Канализацията на най-големия и най-нов самолетоносач на САЩ USS Gerald Ford се е повредила по пътя му към Близкия Изток, където е изпратен на фона на напрежението с Иран, съобщава The Wall Street Journal.

          „Канализационната система на Ford, която използва вакуумна технология за транспортиране на отпадъци от приблизително 650 тоалетни на борда, е имала проблеми по време на експлоатация, като средно е имало по едно искане за ремонт на ден“, се казва в статията, цитирайки офицер от ВМС на САЩ.

          Една от повредите е причинена от запушване на тоалетна на долната палуба, уточнява изданието.

          WSJ обаче отбелязва, че тази ситуация не е повлияла на способността на кораба да изпълнява мисии.

          USS Gerald Ford се смята за най-големия и най-скъп самолетоносач в света. Той е въведен в експлоатация през 2017 г. Корабът пристигна в Крит предния ден, където ще остане до 27 февруари. След това е планирано да се присъедини към ударната група, която САЩ са сформирали в Близкия Изток. Според медийни съобщения, тя включва 16 военни кораба, сила от приблизително 40 000 души персонал и най-малко седем въздушни крила с приблизително 70 самолета всяко.

