Карлос Насар и други национали излизат на протест

На 5 март националният отбор по вдигане на тежести заедно с представители на клубове от цялата страна ще организира протест срещу настоящото ръководство на федерацията, информира bTV. Основното искане е оттеглянето на вписания в регистрите президент Стефан Ботев.

Недоволството идва на фона на продължаващ управленски спор след извънредното общо събрание през декември, когато за нов председател бе избран Асен Златев. Решението обаче е блокирано от съдебни жалби, подадени от три клуба, което на практика не позволява той да встъпи официално в длъжност.

Сред участниците в протеста ще бъде и олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар, който вече открито застана зад Златев. Очаква се към демонстрацията да се присъединят всички национални състезатели.

Кризата има и финансово измерение. Федерацията все още не е подала необходимия отчет пред Министерството на младежта и спорта, което възпрепятства отпускането на държавно финансиране за 2026 година. Според информация от Управителния съвет липсват част от документите за направени разходи през изминалия сезон, а без тях отчетът не може да бъде подписан и внесен.

Ситуацията поставя под съмнение подготовката и участието на българските щангисти на европейското първенство в Батуми. Вътрешното напрежение ескалира и след кореспонденция до клубовете, в която Ботев отправя критики към Златев за липса на осигурено финансиране.

На последното заседание на ръководството е било отправено искане Ботев да подаде оставка или да съдейства за изчистване на правния спор, но до подобна развръзка не се е стигнало.

Така националите прибягват до публичен протест, с който да ангажират вниманието на служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев и да настояват за спешно решение на управленската криза.