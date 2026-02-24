НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          Други

          Карлос Насар и други национали излизат на протест

          Основното искане е свързано с оттеглянето на вписания в регистрите като президент на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев

          24 февруари 2026 | 10:19 380
          Снимка: БГНЕС
          На 5 март националният отбор по вдигане на тежести заедно с представители на клубове от цялата страна ще организира протест срещу настоящото ръководство на федерацията, информира bTV. Основното искане е оттеглянето на вписания в регистрите президент Стефан Ботев.

          Недоволството идва на фона на продължаващ управленски спор след извънредното общо събрание през декември, когато за нов председател бе избран Асен Златев. Решението обаче е блокирано от съдебни жалби, подадени от три клуба, което на практика не позволява той да встъпи официално в длъжност.

          Сред участниците в протеста ще бъде и олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар, който вече открито застана зад Златев. Очаква се към демонстрацията да се присъединят всички национални състезатели.

          Кризата има и финансово измерение. Федерацията все още не е подала необходимия отчет пред Министерството на младежта и спорта, което възпрепятства отпускането на държавно финансиране за 2026 година. Според информация от Управителния съвет липсват част от документите за направени разходи през изминалия сезон, а без тях отчетът не може да бъде подписан и внесен.

          Ситуацията поставя под съмнение подготовката и участието на българските щангисти на европейското първенство в Батуми. Вътрешното напрежение ескалира и след кореспонденция до клубовете, в която Ботев отправя критики към Златев за липса на осигурено финансиране.

          На последното заседание на ръководството е било отправено искане Ботев да подаде оставка или да съдейства за изчистване на правния спор, но до подобна развръзка не се е стигнало.

          Така националите прибягват до публичен протест, с който да ангажират вниманието на служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев и да настояват за спешно решение на управленската криза.

          Вашият коментар
