Кая Калас иска забрана за влизане на руските военни в ЕС; Медведев: Ще влязат без виза, като през 1812 или 1945 година

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отговори на изявлението на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас за намерението ѝ да забрани на руски военнослужещи да влизат в Шенгенското пространство.

- Реклама -

„Каква загуба за нашите войници! Ами, те могат да влизат без визи, ако искат. Като през 1812 или 1945 г.“, написа той в Telegram.

По-рано в понеделник Калас заяви, че ЕС работи по забраната за влизане в Шенгенското пространство на руснаци, участвали във военните действия в Украйна.