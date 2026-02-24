НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Кая Калас иска забрана за влизане на руските военни в ЕС; Медведев: Ще влязат без виза, като през 1812 или 1945 година

          24 февруари 2026 | 09:09 890
          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отговори на изявлението на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас за намерението ѝ да забрани на руски военнослужещи да влизат в Шенгенското пространство.

          „Каква загуба за нашите войници! Ами, те могат да влизат без визи, ако искат. Като през 1812 или 1945 г.“, написа той в Telegram.

          По-рано в понеделник Калас заяви, че ЕС работи по забраната за влизане в Шенгенското пространство на руснаци, участвали във военните действия в Украйна.

