Киселова за новоназначените областни управители: Смяната беше очаквана, не виждам защо някой е изненадан

„Има два типа служебни правителства. Единият – експертни – хора, които са били по различните етажи на администрацията и бизнеса. И други, които са били по-близо до определени партии и коалиции. От около 10 години сме свидетели на втория тип. Те имат политическа физиономия, много често тя е дясна. Смяната на определени длъжности беше очаквана. Не виждам защо някой трябва да е изненадан“. Това заяви председателят на ПГ на БСП – Обединена левица Наталия Киселова в ефира на БНТ.

Припомняме, че на вчерашното първо заседнаие на кабинета „Гюров“ бяха назначени 28 нови областни управители. Освен това служебното правителство оттегли предложението до Народното събрание за избор на председател на ДАНС.

„Ако трябва да се търси дали трябва да има ограничаване в смените, направени от служебното правителство или да бъдат обсъдени, президентът има един изход – да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС)“, обясни Киселова. И допълни, че в правомощията на президента Йотова е да прецени дали да свика КСНС по смяната на шефа на ДАНС.

Тя поясни още, че няма информация дали служебното правителство ще предложи нов шеф на ДАНС или нов главен секретар на МВР.

Относно наложеното от държавния глава вето срещу промените в Изборния кодекс, Киселова поясни: „Днес има заседание на комисията по конституционни и правни въпроси. Един от въпросите е ветото на държавния глава. След заседание ще имаме заседание на парламентарната група и ще обсъдим. Не сме водили предварителни разговори“.

Киселова коментира и решението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да свика заседание на пленума на Висшия съдебен съвет за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

„Още преди да стане министър г-н Янкулов е изразявал позиция, че според него не Прокурорската колегия, а Висшият съдебен съвет – Пленума е компетентният орган да избере и.ф. главен прокурор. И в този смисъл той реализира това свое разбиране. Моето лично мнение също беше, когато подаде оставка и беше освободен Иван Гешев, че компетентният орган, който избира за постоянно в мандат е органът, който трябва да избере изпълняващия функциите“, посочи тя.

И допълни, че усилието на министър Янкулов трябва да бъде подкрепено

„Дали ще успее за мен е трудно да кажа, но това е усилие, което мисля, че е редно да бъде подкрепено. Не за друго, а защото миналата година, когато се приемаха промени в Закона за съдебната власт, за да няма вечни временно изпълняващи или без мандат органи“, каза още тя.