Китайски учени създадоха генетично модифициран сорт домати с аромат на пуканки, използвайки инструмента CRISPR/Cas9. За разработката съобщи „Саут Чайна морнинг пост“.

Растенията са отгледани в експериментална оранжерия в източната провинция Чжъцзян, посочи Сюй Шънчун, заместник-директор на Института за биотехнологични изследвания към лабораторията „Сянху“. Според него промяната е постигната без компромис с добива.

В изследването, публикувано в Journal of Integrative Agriculture, екипът описва как е използвал CRISPR/Cas9 за „заглушаване“ на два гена, потискащи ароматните съединения. В резултат доматите излъчват мирис на „висококачествен ароматен ориз, подобен на аромата на прясно приготвени пуканки с масло“.

Специалистите отбелязват, че високият добив при стандартните култури често води до загуба на вкус и аромат. Целта на новата разработка е да възстанови тези качества.

По данни на изследователите генетично модифицираните плодове не се различават съществено от контролните образци по показатели като време на цъфтеж, височина на растението, тегло и съдържание на захари.