Служебният министър на финансите Георги Клисурски съобщи за съмнителна обществена поръчка на Министерството на здравеопазването с потенциална десетократна надценка. В предаването „Лице в лице“ той посочи, че става въпрос за възлагане на тестове за ранна диагностика на рак на дебелото черво и човешки папилома вирус (HPV).

- Реклама -

Поръчката е на стойност около 10 милиона евро и е възложена на 18 февруари. Според министъра заложената единична цена на тестовете е 60 лева, докато пазарните стойности варират между 5 и 6 лева. Той допълни, че кабинетът е започнал пълен преглед на активните процедури и авансовите плащания във всички ведомства още в първия си работен ден.

Преди да поеме поста в служебния кабинет, Георги Клисурски беше зам.-кмет на София, а в периода 2023–2024 г. изпълняваше длъжността заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет. Професионалната му биография включва още позиции в надзора на НЗОК и дружеството за медицински хеликоптери.

Финансовото състояние на държавата е стабилно, а фискалният резерв е на исторически високи нива от около 8 милиарда евро, отчете министърът. Основно предизвикателство остава липсата на приет бюджет за 2026 г. и рискът около четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). За опасността страната да загуби значителни средства заради забавени реформи по-рано предупреди и бившият вицепремиер Атанас Пеканов.

Държавата е осигурила 460 милиона евро за общински проекти, като 200 милиона от тях вече са одобрени от регионалното министерство. Клисурски увери, че всички общини, които отговарят на критериите, ще получат средствата си в рамките на три месеца, след като ББР извърши разплащанията.

Решение за великденските добавки за пенсионерите ще бъде взето в края на март или началото на април в зависимост от изпълнението на бюджета. Социалният министър Хасан Адемов разработва различни варианти за обхвата и размера на помощта. Относно цените на тока за бизнеса, Клисурски коментира, че евентуално връщане на тавана на цените е в правомощията на Народното събрание.