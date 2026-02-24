НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс
          НачалоЗдраве

          Клисурски: Поръчка на МЗ за тестове за рак е с десетократна надценка

          24 февруари 2026 | 18:34 370
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Служебният министър на финансите Георги Клисурски съобщи за съмнителна обществена поръчка на Министерството на здравеопазването с потенциална десетократна надценка. В предаването „Лице в лице“ той посочи, че става въпрос за възлагане на тестове за ранна диагностика на рак на дебелото черво и човешки папилома вирус (HPV).

          - Реклама -
            
            

          Поръчката е на стойност около 10 милиона евро и е възложена на 18 февруари. Според министъра заложената единична цена на тестовете е 60 лева, докато пазарните стойности варират между 5 и 6 лева. Той допълни, че кабинетът е започнал пълен преглед на активните процедури и авансовите плащания във всички ведомства още в първия си работен ден.

          Министър Клисурски: 86% от левовете са иззети, 5-те процента индексация на заплатите остават Министър Клисурски: 86% от левовете са иззети, 5-те процента индексация на заплатите остават

          Преди да поеме поста в служебния кабинет, Георги Клисурски беше зам.-кмет на София, а в периода 2023–2024 г. изпълняваше длъжността заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет. Професионалната му биография включва още позиции в надзора на НЗОК и дружеството за медицински хеликоптери.

          Финансовото състояние на държавата е стабилно, а фискалният резерв е на исторически високи нива от около 8 милиарда евро, отчете министърът. Основно предизвикателство остава липсата на приет бюджет за 2026 г. и рискът около четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). За опасността страната да загуби значителни средства заради забавени реформи по-рано предупреди и бившият вицепремиер Атанас Пеканов.

          Кметът Терзиев подкрепи Георги Клисурски за финансов министър и обяви, че временно поема неговите функции в СО Кметът Терзиев подкрепи Георги Клисурски за финансов министър и обяви, че временно поема неговите функции в СО

          Държавата е осигурила 460 милиона евро за общински проекти, като 200 милиона от тях вече са одобрени от регионалното министерство. Клисурски увери, че всички общини, които отговарят на критериите, ще получат средствата си в рамките на три месеца, след като ББР извърши разплащанията.

          Решение за великденските добавки за пенсионерите ще бъде взето в края на март или началото на април в зависимост от изпълнението на бюджета. Социалният министър Хасан Адемов разработва различни варианти за обхвата и размера на помощта. Относно цените на тока за бизнеса, Клисурски коментира, че евентуално връщане на тавана на цените е в правомощията на Народното събрание.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари

          Никола Павлов -
          Съобщението е на министерството на икономиката в Братислава
          Други

          Китайски учени създадоха домати с аромат на пуканки

          Михаил Георгиев -
          Китайски учени създадоха домати с аромат на пуканки чрез CRISPR/Cas9.
          Политика

          Калоян Методиев: БСП е в разпад, а италианските власти отново разследват трафик на боклук към България

          Десислава Димитрова -
          Политологът Калоян Методиев определи като „жалко мероприятие“ призива на Изпълнителното бюро на БСП към депутатите от левицата да подкрепят ветото на президента.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions