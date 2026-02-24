Смяната на областните управители от служебния кабинет не е показател за протичането на предстоящите избори, макар ситуацията да изглежда „революционна“. Това заяви социологът Кольо Колев в предаването „Здравей, България”. Според него изпълнителната власт търси разширяване на влиянието си, но подобни рокади се случват регулярно.

Коментарът идва, след като вчера служебното правителството смени 28 областни управители в цялата страна. По-рано днес Наталия Киселова от БСП също отбеляза, че смяната на кадрите е била очаквана и не бива да буди изненада.

Политологът Татяна Буруджиева обаче определи пълната подмяна на администрацията като необичайна практика. Тя подчерта, че служебните кабинети не бива да формират дългосрочни политики, тъй като нямат мандат от избирателите, въпреки че винаги са политически обвързани.

По темата за сигурността Кольо Колев посочи, че пълна промяна на ръководствата в МВР носи рискове, защото част от кадрите вероятно работят ефективно. Комуникационният експерт Георги Куртев изрази мнение, че администрацията трябва да действа в синхрон с управляващите. Според него за съществена промяна са нужни радикални действия от кабинета.

Експертите обсъдиха и ролята на държавния апарат във вота. Буруджиева и Куртев се обединиха около тезата, че полицията е наясно със схемите за купуване на гласове и трябва да се намеси решително. Социологът допълни, че областните управители имат влияние чрез подаването на сигнали за нарушения.

Гостите анализираха и електоралните нагласи на база последните данни. Кольо Колев определи евентуална формация на Румен Радев като „цунами”, което ще размести сериозно политическите пластове. Буруджиева оспори мащаба на подобен проект и прогнозира, че президентът няма да може да управлява самостоятелно. Темата за политическото бъдеще на държавния глава е актуална, като наскоро и Росен Плевнелиев прогнозира, че Радев влиза в партийната политика именно през 2026 година.