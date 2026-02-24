От „Възраждане“ отново поискаха изслушване на служебния премиер и ресорните министри заради твърдения за присъствие на американски военни самолети на летище София. Повод за острата реакция стана и изказване на външния министър Надежда Нейнски относно условията за мир в Европа.

Според позицията на лидера на партията Костадин Костадинов, разпространена във видео обръщение, думите на Нейнски, че България не приема „руските правила за мир“, не отразяват националния интерес. От формацията определиха изказването като лично мнение, което не трябва да ангажира държавата, и отправиха критики към водената външна политика.

В изявлението се припомня, че на столичното летище са разположени американски военни машини. От „Възраждане“ определиха това като недопустимо използване на най-големия граждански обект в страната за военни цели в мирно време.

Костадинов настоява министър-председателят Андрей Гюров, както и министрите на отбраната и транспорта, да се явят в парламента за обяснения. Критики бяха отправени и към Румен Радев и президента Илияна Йотова във връзка с формирането и действията на настоящия кабинет.

От партията обвързаха ситуацията с предстоящите на 19 април парламентарни избори. Те призоваха за избирателна активност с цел промяна на геополитическия курс на страната.