НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната
          НачалоБългарияПолитика

          Костадинов: Думите на Нейнски са лично мнение и не трябва да ангажират България (ВИДЕО)

          24 февруари 2026 | 15:58 2070
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От „Възраждане“ отново поискаха изслушване на служебния премиер и ресорните министри заради твърдения за присъствие на американски военни самолети на летище София. Повод за острата реакция стана и изказване на външния министър Надежда Нейнски относно условията за мир в Европа.

          - Реклама -

          Според позицията на лидера на партията Костадин Костадинов, разпространена във видео обръщение, думите на Нейнски, че България не приема „руските правила за мир“, не отразяват националния интерес. От формацията определиха изказването като лично мнение, което не трябва да ангажира държавата, и отправиха критики към водената външна политика.

          Нейнски: Ще ходя в Украйна, подготвяме износ на електрически трансформатори за Киев Нейнски: Ще ходя в Украйна, подготвяме износ на електрически трансформатори за Киев

          В изявлението се припомня, че на столичното летище са разположени американски военни машини. От „Възраждане“ определиха това като недопустимо използване на най-големия граждански обект в страната за военни цели в мирно време.

          Костадинов настоява министър-председателят Андрей Гюров, както и министрите на отбраната и транспорта, да се явят в парламента за обяснения. Критики бяха отправени и към Румен Радев и президента Илияна Йотова във връзка с формирането и действията на настоящия кабинет.

          От партията обвързаха ситуацията с предстоящите на 19 април парламентарни избори. Те призоваха за избирателна активност с цел промяна на геополитическия курс на страната.

          От „Възраждане“ отново поискаха изслушване на служебния премиер и ресорните министри заради твърдения за присъствие на американски военни самолети на летище София. Повод за острата реакция стана и изказване на външния министър Надежда Нейнски относно условията за мир в Европа.

          - Реклама -

          Според позицията на лидера на партията Костадин Костадинов, разпространена във видео обръщение, думите на Нейнски, че България не приема „руските правила за мир“, не отразяват националния интерес. От формацията определиха изказването като лично мнение, което не трябва да ангажира държавата, и отправиха критики към водената външна политика.

          Нейнски: Ще ходя в Украйна, подготвяме износ на електрически трансформатори за Киев Нейнски: Ще ходя в Украйна, подготвяме износ на електрически трансформатори за Киев

          В изявлението се припомня, че на столичното летище са разположени американски военни машини. От „Възраждане“ определиха това като недопустимо използване на най-големия граждански обект в страната за военни цели в мирно време.

          Костадинов настоява министър-председателят Андрей Гюров, както и министрите на отбраната и транспорта, да се явят в парламента за обяснения. Критики бяха отправени и към Румен Радев и президента Илияна Йотова във връзка с формирането и действията на настоящия кабинет.

          От партията обвързаха ситуацията с предстоящите на 19 април парламентарни избори. Те призоваха за избирателна активност с цел промяна на геополитическия курс на страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ

          Росица Николаева -
          Магистратите са отказали да блокират процедурата, приключила преди дни
          Правосъдие

          Правната комисия уеднакви защитата на деца до 16 години при сексуални престъпления

          Росица Николаева -
          Наказанието за блудство с лице, ненавършило 16 години, става лишаване от свобода от 5 до 20 години
          Политика

          „Да, България“: Старото мнозинство действа и след падането на кабинета (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова -
          От „Да, България“ обвиниха, че мнозинството, чието правителство е било свалено от протестите, продължава да функционира като такова. Повод за изявлението на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев стана отхвърленото в Правната комисия вето на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions