Предполагаемото намерение на Великобритания и Франция да прехвърлят атомна бомба на Украйна е крещящо нарушение на международното право, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС.

„Вече чухте призивите на нашия парламент към колегите ни в Англия и Франция да предприемат действия за парламентарни разследвания. Това е крещящо нарушение на всички норми и принципи, както и на съответните актове на международното право“, заяви Песков, коментирайки доклад на руската Служба за външно разузнаване (СВР), че Париж и Лондон активно работят за предоставяне на Киев на атомна бомба и средства за нейната доставка.

Според СВР, притежавайки такова оръжие, Киев, по мнението на Великобритания и Франция, би могъл да „се споразумее за по-благоприятни условия за прекратяване на военните действия“. Това включва тайно прехвърляне на европейски компоненти, оборудване и технологии на Киев. Френската малогабаритна бойна глава „TN75 от балистична ракета M51.1, изстрелвана от подводница“, се разглежда като вариант. СВР уточни, че „Берлин мъдро е отказал“ да участва в това „опасно приключение“.

В отговор на изявлението на СВР, руските сенатори призоваха за разследване на тези планове на международно и национално ниво. Съветът на федерацията също така предложи Съветът за сигурност на ООН, МААЕ и Конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия да проведат своите задължителни разследвания на тези намерения на Лондон и Париж.