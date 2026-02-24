НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Кремъл: Великобритания и Франция искат да предадат на Украйна атомна бомба, това е нарушение на международното право

          24 февруари 2026 | 12:19 450
          Предполагаемото намерение на Великобритания и Франция да прехвърлят атомна бомба на Украйна е крещящо нарушение на международното право, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС.

          „Вече чухте призивите на нашия парламент към колегите ни в Англия и Франция да предприемат действия за парламентарни разследвания. Това е крещящо нарушение на всички норми и принципи, както и на съответните актове на международното право“, заяви Песков, коментирайки доклад на руската Служба за външно разузнаване (СВР), че Париж и Лондон активно работят за предоставяне на Киев на атомна бомба и средства за нейната доставка.

          Според СВР, притежавайки такова оръжие, Киев, по мнението на Великобритания и Франция, би могъл да „се споразумее за по-благоприятни условия за прекратяване на военните действия“. Това включва тайно прехвърляне на европейски компоненти, оборудване и технологии на Киев. Френската малогабаритна бойна глава „TN75 от балистична ракета M51.1, изстрелвана от подводница“, се разглежда като вариант. СВР уточни, че „Берлин мъдро е отказал“ да участва в това „опасно приключение“.

          В отговор на изявлението на СВР, руските сенатори призоваха за разследване на тези планове на международно и национално ниво. Съветът на федерацията също така предложи Съветът за сигурност на ООН, МААЕ и Конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия да проведат своите задължителни разследвания на тези намерения на Лондон и Париж.

          МВнР: Мирът в Украйна не трябва да включва отстъпки, които възнаграждават агресията

          От ведомството изразяват надежда, че 2026 г. ще бъде годината, в която „оръжията ще замлъкнат“
          ДСБ подреди детски обувки и билборд пред руското посолство за четвъртата година от войната

          Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“
          Великобритания наложи санкции на Русия за четвъртата годишнина на войната в Украйна, ЕС не успя

          Общо 3000 физически лица, компании и плавателни съдове са обект на ограничения съгласно антируските санкции.
