Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че социалистите няма да осигурят липсващите гласове за преодоляване на ветото върху промените в Изборния кодекс. В предаването „Още от деня“ по БНТ той коментира политическата ситуация и вътрешните процеси в левицата след избора му за лидер.

По повод връщането на текстовете, които ограничават секциите в страни извън ЕС, Зарков пресметна, че за отхвърлянето на ветото на президента са нужни 121 гласа. Той посочи, че формациите, подкрепящи рестрикциите – ГЕРБ, ИТН и „Възраждане“, разполагат със 115 депутати и търсят още шестима.

„Ще направя всичко по силите си тези 6 да не ги намерят в редиците на БСП“, категоричен бе лидерът на социалистите.

Относно вътрешнопартийните процеси, Зарков подчерта, че изборът му за председател е преминал без подкрепата на лобита или намесата на „големите фигури“ от последните години. По думите му номинацията е дошла от структурите, без използване на „организационно усилие“ – евфемизъм за задкулисни договорки. Той определи коалицията „БСП – Обединена левица“ като добра основа и отхвърли социологическите прогнози, че партията няма да влезе в следващия парламент.

Зарков коментира и отношенията си с Румен Радев, като отбеляза общата им работа в сферата на върховенството на закона, но и наличието на идеологически различия. Социалистът бе категоричен, че левицата може да си партнира с различни субекти, но „никога повече няма да бъде присъдружна и подчинена“. Според него целта е връщането на понятието „социалистическо“ като контрапункт на пазарния фундаментализъм.

Лидерът на БСП изрази подкрепа за действията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който свика ВСС заради казуса с изпълняващия функциите главен прокурор. Зарков сподели оценката, че ситуацията с Борислав Сарафов е „правно нетърпима“. Относно служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, той го определи като почтен човек и настоя за безкомпромисни действия срещу купуването на гласове.

По повод четвъртата годишнина от войната в Украйна, Зарков нарече конфликта „хекатомба, която трябва да приключи“. Според него европейският консенсус за въоръжаване е фалшив, а историята показва, че натрупването на оръжия води единствено до военни действия.