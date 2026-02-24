НА ЖИВО
          Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс

          Той отхвърли социологическите прогнози, че партията няма да влезе в следващия парламент

          24 февруари 2026 | 10:53 450
          Росица Николаева
          
          Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че социалистите няма да осигурят липсващите гласове за преодоляване на ветото върху промените в Изборния кодекс. В предаването „Още от деня“ по БНТ той коментира политическата ситуация и вътрешните процеси в левицата след избора му за лидер.

          По повод връщането на текстовете, които ограничават секциите в страни извън ЕС, Зарков пресметна, че за отхвърлянето на ветото на президента са нужни 121 гласа. Той посочи, че формациите, подкрепящи рестрикциите – ГЕРБ, ИТН и „Възраждане“, разполагат със 115 депутати и търсят още шестима.

          Ще направя всичко по силите си тези 6 да не ги намерят в редиците на БСП“, категоричен бе лидерът на социалистите.

          Относно вътрешнопартийните процеси, Зарков подчерта, че изборът му за председател е преминал без подкрепата на лобита или намесата на „големите фигури“ от последните години. По думите му номинацията е дошла от структурите, без използване на „организационно усилие“ – евфемизъм за задкулисни договорки. Той определи коалицията „БСП – Обединена левица“ като добра основа и отхвърли социологическите прогнози, че партията няма да влезе в следващия парламент.

          Зарков коментира и отношенията си с Румен Радев, като отбеляза общата им работа в сферата на върховенството на закона, но и наличието на идеологически различия. Социалистът бе категоричен, че левицата може да си партнира с различни субекти, но „никога повече няма да бъде присъдружна и подчинена“. Според него целта е връщането на понятието „социалистическо“ като контрапункт на пазарния фундаментализъм.

          Лидерът на БСП изрази подкрепа за действията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който свика ВСС заради казуса с изпълняващия функциите главен прокурор. Зарков сподели оценката, че ситуацията с Борислав Сарафов е „правно нетърпима“. Относно служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, той го определи като почтен човек и настоя за безкомпромисни действия срещу купуването на гласове.

          По повод четвъртата годишнина от войната в Украйна, Зарков нарече конфликта „хекатомба, която трябва да приключи“. Според него европейският консенсус за въоръжаване е фалшив, а историята показва, че натрупването на оръжия води единствено до военни действия.

