София е сигурен град и данните показват по-ниски нива на престъпност в сравнение с редица други европейски столици. Това заяви Лъчезар Милушев по БНР. Той наскоро пое новото направление „Сигурност“ в Столичната община.

Милушев встъпи в длъжност в средата на месеца като част от актуализираната управленска структура на кмета Васил Терзиев. Новият заместник-кмет е с над 30-годишен опит в системата за национална сигурност и е заемал ръководни постове в МВР.

Според него сигурността изисква постоянен и системен подход, а не само реакция при кризи. Екипът му е изготвил „Визия за сигурност на София 2024–2030 г.“. Документът обединява различни сфери на управление – от уличното осветление и видеонаблюдението до градската среда и образованието.

Основен акцент в работата на администрацията е превенцията на хулиганските прояви сред малолетни и непълнолетни. Общината си сътрудничи с училищата и родителите за разпознаване на рисково поведение и радикализация. Провеждат се обучения за реакция при заплахи, като се разчита на взаимодействие със СДВР и прокуратурата.

В разговора бе обсъдена и пътната безопасност. Годишният анализ на инцидентите служи за подобряване на инфраструктурата и маркировката. Милушев определи като положителна стъпка правото на общините да използват камери за скорост, но отбеляза нуждата от законодателни промени в Закона за шума и мерките срещу незаконните сметища.

Относно управлението на кризи, заместник-кметът посочи ролята на дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Развиват се системи за наблюдение на речните корита и ранно известяване при пожари, като целта е по-добра координация с държавата.