НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ09:04 ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
          НачалоБългарияОбщество

          Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици

          Екипът му е изготвил „Визия за сигурност на София 2024–2030 г.

          24 февруари 2026 | 10:17 390
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          София е сигурен град и данните показват по-ниски нива на престъпност в сравнение с редица други европейски столици. Това заяви Лъчезар Милушев по БНР. Той наскоро пое новото направление „Сигурност“ в Столичната община.

          - Реклама -
            
            

          Милушев встъпи в длъжност в средата на месеца като част от актуализираната управленска структура на кмета Васил Терзиев. Новият заместник-кмет е с над 30-годишен опит в системата за национална сигурност и е заемал ръководни постове в МВР.

          Според него сигурността изисква постоянен и системен подход, а не само реакция при кризи. Екипът му е изготвил „Визия за сигурност на София 2024–2030 г.“. Документът обединява различни сфери на управление – от уличното осветление и видеонаблюдението до градската среда и образованието.

          Основен акцент в работата на администрацията е превенцията на хулиганските прояви сред малолетни и непълнолетни. Общината си сътрудничи с училищата и родителите за разпознаване на рисково поведение и радикализация. Провеждат се обучения за реакция при заплахи, като се разчита на взаимодействие със СДВР и прокуратурата.

          В разговора бе обсъдена и пътната безопасност. Годишният анализ на инцидентите служи за подобряване на инфраструктурата и маркировката. Милушев определи като положителна стъпка правото на общините да използват камери за скорост, но отбеляза нуждата от законодателни промени в Закона за шума и мерките срещу незаконните сметища.

          Относно управлението на кризи, заместник-кметът посочи ролята на дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Развиват се системи за наблюдение на речните корита и ранно известяване при пожари, като целта е по-добра координация с държавата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс

          Росица Николаева -
          Зарков сподели оценката, че ситуацията с Борислав Сарафов е „правно нетърпима“
          България

          Стоил Цицелков: Нямам забрана да наблюдавам изборите

          Катя Илиева -
          Външната комисия на ЕС няма дейности вътре в ЕС, подобно на МВнР, за разлика от МВР
          Общество

          Още през февруари: Първият щъркел пристигна в Петричко

          Никола Павлов -
          Местните вече са забелязали и лястовици
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions