      вторник, 24.02.26
          Левски поднови преговори по сделка

          Марселино Кареасо отново е актуална тема за "сините"

          24 февруари 2026 | 19:39 00
          Станимир Бакалов
          Левски е подновил преговорите по привличането в редиците си на колумбийския халф Марселино Кареасо. Новината беше съобщена във фенската група „С Левски до края“ от Слави Борисов, който е известен с точната си информация относно трансферите на „Герена“.

          Считаше се, че сделката между „сините“ и бившия играч на ЦСКА е приключила. Причина за това е черен печат за Европейския съюз за за съпругата на Кареасо. Футболистът не желае да играе в чужбина без да разполага с нейната постоянна подкрепа до себе си.

          На 2 февруари Марселино Кареасо трябваше да дойде в София за финални разговори с Левски, но така и не се появи. За интереса на Левски към него стана ясно в края на януари, след като малко преди това той беше натирен от кипърския Аполон (Лимасол), където изигра само шест мача през есенния полусезон.

          Преди дни се появи информация, за колумбиецът може да се завърне в България, но да премине в ЦСКА 1948. Развитие по това направление и до момента няма.

          БЛИЦ СПОРТ припомня, че зимният трансферен прозорец у нас затваря тази вечер. В случая на Марселино Кареасо и Левски това няма значение, тъй като дефанзивният халф е свободен агент и може по всяко време да подпише договор.

