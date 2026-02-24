НА ЖИВО
          Лидерите на ЕС: Отпускаме първия транш за Украйна, въпреки ветото на Унгария

          Русия не е постигнала военните си цели в Украйна, се казва в съвместно изявление на председателите на Европейския парламент Роберта Мецола, на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тримата лидери декларираха, че първото плащане по заема от 90 милиарда евро ще бъде извършено възможно най-скоро, без да коментират конкретно наложеното от Унгария вето.

          Според ръководителите на институциите Москва атакува умишлено гражданска и енергийна инфраструктура, тъй като не може да напредва на бойното поле. Те осъдиха ударите срещу болници и училища и подчертаха, че границите не могат да бъдат променяни със сила, а агресорът не бива да бъде възнаграждаван.

          Европейският съюз остава най-големият донор на Киев с предоставени общо 200 милиарда евро, припомниха Мецола, Коща и Фон дер Лайен. Те потвърдиха ангажимента си за поддържане на глобална солидарност и за постигане на мир, който гарантира суверенитета на Украйна.

          В изявлението се съобщава за работа по нов план за енергийна сигурност, фокусиран върху ремонта на мрежите и децентрализираното производство на ток. Анонсирани бяха и предстоящи нови санкции срещу руския енергиен и финансов сектор, както и мерки срещу така наречения „сенчест флот“.

          Лидерите заявиха намерение да задействат Специален трибунал за престъплението агресия в рамките на Съвета на Европа. Те оцениха високо напредъка на Украйна в реформите и потвърдиха, че бъдещето на страната е в Европейския съюз.

