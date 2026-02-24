НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Ливан се готви за израелски удари по летището при конфликт САЩ-Иран

          Външният министър Юсуф Раджи изрази тревога от възможни атаки по летището в Бейрут и други цивилни обекти

          24 февруари 2026 | 23:24
          Снимка: AFP / Getty Images
          Ливанският външен министър Юсуф Раджи изрази опасения, че Израел може да атакува стратегическа инфраструктура в страната при ескалация на напрежението с Техеран. В Женева дипломатът посочи, че има индикации за потенциални тежки удари, включително по летището в Бейрут.

          „Тази война не ни засяга“, заяви Раджи.

          Той допълни, че се полагат дипломатически усилия цивилните обекти да бъдат изключени от списъка с цели дори при ответни действия. Предупреждението идва на фона на заплахи от страна на Израел, че ще атакува Ливан, ако „Хизбула“ се намеси в конфликт между Вашингтон и Иран.

          Ливански представител, пожелал анонимност, описа пред медиите страха от „верижна реакция“. Сценарият включва американски удар срещу Иран, последван от атака на „Хизбула“ срещу Израел и масиран израелски отговор. Лидерът на шиитската организация Наим Касем вече заяви, че групировката ще действа по своя преценка в подобна ситуация.

          Напрежението в региона се покачва заради струпването на американски сили и разменените заплахи между САЩ и Иран. Техеран обеща „яростен“ отговор на евентуални действия от страна на президента Доналд Тръмп.

          Израел продължава операциите си в Ливан въпреки действащото примирие от ноември 2024 г. Споразумението трябваше да прекрати бойните действия, но нарушенията зачестиха.

          В края на миналата седмица израелските сили нанесоха удари по цели в източната и южната част на страната. Атаките бяха насочени срещу позиции на „Хизбула“ и обекти, свързани с „Хамас“.

