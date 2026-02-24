НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Спорт

          Лудогорец привлече Алберто Салидо

          Във вторник шампионите и Берое финализираха успешно преговорите по трансфера

          24 февруари 2026 | 20:32
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Лудогорец привлече испанския нападател Алберто Салидо. Във вторник шампионите и Берое финализираха успешно преговорите по трансфера, като междувременно 26-годишният футболист премина медицински изследвания и фитнес тестове. Салидо се включва в тренировките на Лудогорец незабавно и ще бъде на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за предстоящите мачове от efbet Лига следващата седмица срещу Локо (Пд) и Левски.

          Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие“, коментира Алберто Салидо.

          Това е Алберто Салидо

          2018/19 – Атлетико Мадрид Б – 4 мача, 0 гола
          2019/20 – Атлетико Мадрид Б – 6 мача, 1 гол
          2019/20 – Аренас Клуб (наем) – 6 мача, 1 гол
          2020/21 – Кордоба (наем) – 2 мача, 0 гола
          2020/21 – Майорка Б (наем) – 6 мача, 0 гола
          2021/22 – Лас Росас – 36 мача, 10 гола
          2022/23 – Леганес Б – 27 мача, 4 гола
          2023/24 – Монтихо – 19 мача, 6 гола
          2023/24 – Ла Унион Атлетико – 14 мача, 4 гола
          2024/25 – Берое – 33 мача, 12 гола
          2025/26 – Берое – 13 мача, 8 гола

          Общо: 166 мача, 46 гола

